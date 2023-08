Eleganza e potenza: sono queste le principali caratteristiche del nuovo indossabile OPPO, un dispositivo che segue la scia del predecessore in fatto di look ma che alza il tiro in termini di funzioni e caratteristiche. Volete un gioiellino tech al polso? Allora ecco dove comprare OPPO Watch 4 Pro, l'ultima aggiunta alla gamma top del brand.

OPPO Watch 4 Pro: dove comprare il nuovo indossabile premium

Crediti: OPPO

L'ultimo Watch targato OPPO è una soluzione top realizzata con materiali premium e mossa dallo Snapdragon W5 di Qualcomm. Il display AMOLED LTPO misura 1,91″ ed è dotato di un pannello curvo 3D; l'autonomia si spinge fino a 5 giorni con un utilizzo standard mentre le varie misurazioni comprendono anche l'ECG e la temperatura corporea. Per scoprire tutti i dettagli del nuovo indossabile, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. In alternativa, continuate a leggere per scoprire dove comprare OPPO Watch 4 Pro!

Crediti: OPPO

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop (versione CN)

Lo smartwatch è dotato della ColorOS per indossabili, un software in inglese e cinese (manca l'italiano). I dispositivi sono modelli China.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ad OPPO Watch 4 Pro. Inoltre vi ricordiamo che anche OPPO Find N3 Flip è già disponibile all'acquisto!

