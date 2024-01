Redmi Watch 4 e Buds 5 Pro arrivano in Europa: ecco i possibili prezzi

Nei prossimi giorni Xiaomi porterà ufficialmente il nuovo Redmi Note 13 in Europa (e in Italia), ma come ben sappiamo questo non sarà l’unico prodotto presentato in quella occasione. Il celebre brand cinese, infatti, è intenzionata a portare sul mercato del vecchio continente anche smartwatch e cuffie TWS, per completare al meglio l’ecosistema interconnesso con lo smartphone. In queste ore, infatti, sono emersi in rete anche i possibili prezzi dei Redmi Watch 4, Buds 5 e Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4, Buds 5 e Buds 5 Pro: i prezzi europei trapelano in rete

Crediti: Redmi

Secondo le indiscrezioni trapelate online, le nuove Redmi Buds 5 verranno proposte ad un prezzo di 39€ nelle colorazioni nero, blu e bianco, mentre il modello superiore Redmi Buds 5 Pro arriverà sul mercato al prezzo di 69€ per le versioni nero, viola e bianco. Prezzi davvero molto interessanti se considerato il fatto che il modello base potrà probabilmente vantare dei driver rivestiti in titanio, mentre la versione Pro potrebbe mettere a disposizione l’ANC fino a 46 dB.

Se confermate, sembrerebbero esserci buone notizie anche per Redmi Watch 4 che non sfonderebbe il muro dei 100€: secondo le indiscrezioni, infatti, il nuovo smartwatch firmato dal brand di Xiaomi sarà proposto nelle colorazioni nero e argento al prezzo di soli 99€. Con un display AMOLED da 1.97″, questo dispositivo potrebbe fare la felicità di tutti quegli utenti che preferiscono gli smartwatch con schermo più grande.

La presentazione ufficiale di Redmi Note 13, Redmi Buds 5 e 5 Pro e Redmi Watch 4 è prevista per la giornata del 15 gennaio 2024, quando Xiaomi porterà questi prodotti anche nel nostro paese.

