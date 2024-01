Xiaomi 14 Ultra potrebbe avere una grande novità, presa dallo scorso MIX 4

Fin dal debutto della serie 14 non sono mancate indiscrezioni sul prossimo modello di punta della gamma. Come da tradizione il culmine sarà il dispositivo Ultra, il quale dovrebbe cambiare look ed offrire notevoli miglioramenti sotto il profilo del comparto fotografico. Secondo le ultime novità ci sarebbe anche un’importante introduzione: Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere il primo della serie ad avere una fotocamera sotto il display.

Xiaomi 14 Ultra potrebbe avere una fotocamera sotto il display: ecco le ultime indiscrezioni

MIX 4 – Crediti: Xiaomi

La tecnologia Under Screen Camera è stata vista per la primissima volta a bordo di Xiaomi MIX 4: una feature sperimentale per un dispositivo appartenente alla gamma sperimentale per eccellenza. Se non avete mai visto il primo e iconico Xiaomi Mi MIX, date un’occhiata alla nostra recensione. Tornando al prossimo flagship, a quanto pare Xiaomi 14 Ultra potrebbe portare la fotocamera sotto il display nella serie principale.

Nelle ultime settimane hanno fatto capolino vari modelli top di Xiaomi: la prima certificazione dedicata a MIX 5 “conferma” che il dispositivo arriverà nel 2025. Nel frattempo è emerso un misterioso smartphone inedito dal nome in codice Xiaomi Suiren, avvistato su Geekbench con lo Snapdragon 8 Gen 3. Un flagship in piena regola ed ora è stata svelata quella che dovrebbe essere la sua identità.

Crediti: GSMChina

A quanto pare, dal codice della MIUI/HyperOS è emerso che Xiaomi 14 Ultra avrà due versioni differenti: il nome in codice del top di gamma è aurora, insieme al modello aurorapro. Il primo monta una normale fotocamera frontale mentre il secondo è dotato della Under Screen Camera. Ebbene Xiaomi Suiren dovrebbe essere proprio il secondo dispositivo: dall’analisi delle ultime build del software della compagnia non è emerso alcun terminale chiamato Suiren; il nome non compare nel server Xiaomi ed è molto probabile che si tratti di un nome in codice interno.

Ad avvalorare questa teoria è la natura stessa di “Suiren”: si tratta di un nome importante per la cultura cinese e sarebbe lo scopritore del Fuoco. Quest’ultimo è legato a Fuxi e Nuwa, altre due figure della mitologia cinese e rispettivamente nome in codice di Xiaomi 13 e 13 Pro. Insomma il legame tra Suiren e la serie Number di Xiaomi sembra alquanto evidente e il dispositivo potrebbe essere effettivamente il prossimo modello 14 Ultra.

