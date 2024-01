In Android 15 tornerà un’utile feature, ma solo su alcuni dispositivi

Aggiornamento 13/01: secondo le informazioni riportate dalla fonte originale, questa funzionalità potrebbe essere disponibile soltanto su una selezione di dispositivi con schermi più grandi, se non solo su quelli prodotti da Google. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

A distanza di 10 anni dalla sua ultima apparizione, Google vuole riportare una delle funzioni più utili fra quelle che ha deciso di eliminare nel tempo, e potrebbe farlo con Android 15. Mi sto riferendo ai widget nella schermata di blocco: l’ultima versione del robottino verde che ne fu dotata fu Android 4.2 Jelly Bean, salvo poi venire eliminata con il rilascio di Android 5.0 Lollipop, e da allora non ha mai più fatto ritorno.

I widget nella schermata di blocco potrebbero tornare con l’aggiornamento Android 15

Questa “novità” è stata scovata da sviluppatori come Mishal Rahman all’interno del codice software dell’ultima versione di Android 14 QPR2 Beta, anticipando quella che potrebbe essere una novità in arrivo nei prossimi mesi e in concomitanza con la prossima major release, Android 15.

Con gli smartphone Android odierni, salvo particolari personalizzazione proprietarie, per utilizzare i widget è obbligatorio effettuare lo sblocco del dispositivo e accedervi tramite schermata Home. Evidentemente in questo decennio Google non ha mai reputato utile reintrodurre la funzione, ma qualcosa potrebbe essere cambiato dopo che Apple ha deciso di aggiungerla dentro iOS 16.

Vale la pena specificare che le linee di codice evidenziate all’interno della Beta 3 di Android 14 QPR2, fanno riferimento soltanto ai dispositivi con schermi più grandi come i tablet. Al momento è impossibile, però, sapere se questa nuova funzionalità sarà disponibile anche su smartphone, su tutti i tipi di tablet oppure soltanto sui prodotti realizzati da Google (come il Pixel Tablet) come una delle tante esclusive arrivate negli ultimi tempi. Sarà importante capire, con i prossimi aggiornamenti del sistema operativo mobile, se anche altri dispositivi riceveranno una prima forma di supporto per i widget in lockscreen.

Un primo passo c’è già stato con Android 14, che ha aggiunto scorciatoie e orologio personalizzabili in una schermata di blocco che potrebbe così tornare a essere ancora più utile. Secondo gli indizi scovati, Google potrebbe star lavorando a una sorta di spazio dedicato a cui accedere con uno swipe da destra nella schermata di blocco e in cui aggiungere e visualizzare i vari widget. Tuttavia, non è ancora certo come sarà implementata a livello di sistema, né se verrà inserito il supporto ai widget di terze parti.

