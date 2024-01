Creality Ferret Pro è lo scanner 3D per principianti ed esperti, a meno di 350€

La scansione 3D è una pratica che sta prendendo piede sempre di più non solo per gli appassionati di modelli tridimensionali e di contenuti AR/VR, ma anche per gli utenti ormai pratici di stampa 3D. Con un buono scanner è possibile riprodurre qualsiasi cosa, in modo da dare vita a nuove creazioni. Se stai cercando uno scanner 3D perfetto per cominciare, ma in grado di dare grandi soddisfazioni anche ad un utente più esperto allora devi provare Creality CR-Scan Ferret Pro: il prezzo scende grazie al nuovo codice sconto e c’è anche la spedizione EU!

Codice sconto Creality CR-Scan Ferret Pro: scanner 3D a soli 349€ con spedizione gratis (EU)

Lo scanner verticale Creality CR-Scan Ferret Pro è una soluzione ad alta precisione (0,1 mm) dotata di una pratica impugnatura, un alloggiamento per lo smartphone ed un treppiedi integrato. Il dispositivo monta una fotocamera da 2 MP che supporta la scansione a colori a 24 bit mentre la tecnologia di imaging 3D Anti-Shake è adatta a riprese fluide anche con mani tremanti. Inoltre grazie alla modalità di scansione rapida è possibile svolgere l’operazione in tempi brevi (ma solo con oggetti di medie e grandi dimensioni). Infine è presente la connettività wireless tramite WiFi 6, in modo da beneficiare di una maggiore efficienza e stabilità. Il tutto in un dispositivo compatto, del peso di appena 105 grammi e facilmente trasportabile. Ovviamente c’è la piena compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS.

Lo scanner 3D portatile Creality CR-Scan Ferret Pro è in offerta su Geekbuying: basta utilizzare il codice sconto che trovate nel box in basso e il prezzo scenderà a 349€, una cifra da non sottovalutare per un gadget di questo tipo. Inoltre è presente la spedizione gratis dall’Europa, sempre gradita ad ogni occasione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

