Recensione Xiaomi DOUHE: la stufa elettrica da scrivania che sconfigge l’inverno

Con l’arrivo dell’inverno i più freddolosi avranno già sfoderato tutto l’equipaggiamento per combattere le temperature più rigide: sciarpe, cappelli ed ovviamente stufe elettriche. Se passate tanto tempo alla scrivania, però, potreste trovare molto utile l’uso di un piccolo dispositivo in grado di riscaldare solo le zone interessate senza consumare energia elettrica a vuoto. Scoprite insieme a noi come Xiaomi DOUHE è in grado di darvi sollievo dalle temperature più rigide (e anche quelle più calde) in pochissimi secondi, con questa recensione.

Recensione Xiaomi DOUHE

Design e materiali

Xiaomi DOUHE è una stufa elettrica dallo stile elegante, che potrebbe funzionare tranquillamente anche come solo oggetto d’arredo per la stanza. Il corpo centrale è dotato di un design ovoidale allungato per garantire una migliore espansione del calore nell’aria, con una graticola che caratterizza la parte centrale. La scocca del dispositivo è realizzata in plastica di ottima qualità, con una livrea bianco panna ed inserti grigio metallizzato: sul bordo superiore, tuttavia, troviamo anche una nota di colore più sgargiante con il LED che si illumina di rosso o di blu in base alla modalità utilizzata.

La base rotante consente alla stufa di effettuare una rotazione di 45°, controllabile tramite i pulsanti a sfioro posizionati sul dorso del dispositivo. Sul retro è posizionato il cavo di alimentazione e il pulsante di accensione/spegnimento, accompagnato da un filtro smontabile che permette di effettuare pulizia e manutenzione della stufa. Lo sportellino del filtro è dotato di sistema di aggancio a scatto, ma bisogna prestare particolare attenzione ad allinearlo bene dopo aver effettuate le operazioni di pulizia. Chiude la dotazione una semplice rientranza posta sul retro che funge da maniglia per semplificare il trasporto.

Sul fondo troviamo del dispositivo sono posizionati quattro piedini in gomma che mantengono ben ferma la stufa, in modo da non permettere movimenti inconsulti durante le fasi di rotazione automatica. Nel complesso, Xiaomi DOUHE non risulta ingombrante se posizionato su una scrivania, grazie a delle dimensioni estremamente contenuti di 21 x 11 centimetri ed un peso di soli 900 grammi. Dobbiamo segnalare, però, che il dispositivo è munito soltanto di spina cinese e in confezione non è incluso l’adattatore: è necessario quindi munirsi di un convertitore per alimentare la stufa.

Funzionamento e riscaldamento

Xiaomi DOUHE è in grado di sfruttare una potenza di ben 600W per riscaldare o raffreddare l’ambiente circostante: tramite il pulsante a sfioro posizionato in cima al dispositivo, infatti, è possibile scegliere tra le due modalità di funzionamento. Quando la stufa è impostata per generare aria calda, il LED si illuminerà di rosso, mentre quando d’estate vorremo un po’ di aria fresca vedremo la luce colorarsi di un intenso blu. La stufa, nonostante abbia un raggio di azione di 45° grazie alla base rotante, non è in grado di riscaldare completamente l’ambiente: il suo utilizzo, infatti, è prettamente da scrivania. Per una resa migliore, la posizione migliore per questo dispositivo è quella frontale all’utente ad una distanza massima di un metro, in modo da poter notare meglio i cambiamenti del clima circostante.

In modalità calda, questa stufa è in grado di generare aria che raggiunge i circa 30 gradi di temperatura in appena 2 secondi anche grazie al chip dedicato al controllo intelligente delle ventole che mantengono stabile il riscaldamento. In modalità fredda, invece, la temperatura dipende molto dall’ambiente circostante: le ventole infatti girano ad alta velocità per generare un gran flusso di aria, ma non sono in grado di condizionare in particolar modo la temperatura verso il basso. Il risultato è comunque gradevole e dona sicuramente sollievo dalle temperature più alte.

La rotazione, inoltre, può essere attivata e controllata tramite un pulsante a sfioro posto in prossimità di quello relativo al controllo della modalità d’uso. Con una pressione si attiva la rotazione, mentre con un secondo tap è possibile bloccare la stufa in una determinata posizione. Menzione d’onore anche per il sistema di protezione: nel caso in cui dovesse verificarsi un malfunzionamento oppure il dispositivo dovesse cadere, la stufa si spegnerà automaticamente per evitare ulteriori danni all’oggetto e all’ambiente circostante.

Recensione Xiaomi DOUHE: prezzo e considerazioni

Xiaomi DOUHE è una stufa particolarmente versatile per chi passa tanto tempo alla scrivania e non ama i cambi di temperatura. D’inverno questo dispositivo è perfetto per mantenere al caldo, mentre d’estate una piacevole brezza fresca può alleviare il fastidio generato dalle temperature più calde. I comandi a sfioro non sono sempre precisi, ma l’oscillazione a 45° permette di avere aria calda e fresca sempre puntata verso di voi. Il design, particolarmente ispirato ed elegante, rende la stufa anche un ottimo elemento di arredo che difficilmente sfigurerà sulla vostra scrivania.

Questa particolare stufa di Xiaomi è disponibile al prezzo 40.81€, che considerando l’adattabilità a tutte le stagioni, è un costo piuttosto piccolo per godersi sempre il proprio clima preferito: sia a casa che in ufficio.

