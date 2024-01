La nuova IP Camera di Xiaomi funziona a energia solare: fino a 180 giorni di autonomia!

Mentre in patria ha fatto capolino una nuova power bank ultra-leggera, caratterizzata da uno stile unico, la divisione Global di Xiaomi ha lanciato una nuova telecamera di sicurezza, una soluzione da esterno dotata di ricarica solare. Ecco Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro, dispositivo che non passa di certo inosservato, in grado di resistere alle intemperie ed equipaggiato con una batteria colossale.

Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro: caratteristiche e prezzo della nuova telecamera di sorveglianza

Crediti: Xiaomi

La nuova IP Camera da esterno Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro è una telecamera di sicurezza pensata per offrire immagini e riprese di qualità, con qualsiasi illuminazione e in grado di autoalimentarsi. Il dispositivo non ha bisogno di essere collegato all’alimentazione elettrica grazie al pannello solare posizionato sulla parte superiore. Questo va ad alimentare una colossale batteria da 10.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia fino a 180 giorni con una singola carica.

Crediti: Xiaomi

Il modello BW 400 Pro monta una sensore da 4 MP e 1/2.7″ (f/1.6) ed è in grado di effettuare riprese con risoluzione 2.5K, con un angolo di visione di 132° (larghezza FOV). Presenti all’appello quattro luci LED e due infrarossi per la visione notturna: in questo modo è possibile avere una visione chiara anche in contesti scarsamente illuminati. Non mancano poi il supporto HDR e vari algoritmi per un riconoscimento preciso di persone, animali, veicoli (è presente un chip dedicato esclusivamente all’AI). Foto e video possono essere caricati direttamente nel cloud oppure salvati su micro SD. Presenti anche l’audio bidirezionale, la certificazione IP66 e la piena compatibilità con Google Home e Alexa.

Crediti: Xiaomi

La nuova telecamera di sicurezza Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro è stata lanciata tramite il sito ufficiale Global ma al momento mancano ancora i dettagli sul prezzo e i paesi in cui sarà disponibile.

