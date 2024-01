La serie V si prepara ad un salto generazionale con vivo V40

La serie vivo V30 è in dirittura d’arrivo per i mercati Global, eppure alcuni leaker si sono già portati avanti con il lavoro. Un report parla del futuro della serie V e di quello che possiamo aspettarci dai prossimi modelli della famiglia di mid-range. A quanto pare ci sarà un salto generazionale e si passerà direttamente a vivo V40 e V40 Pro: ecco cosa sappiamo finora.

A fine dicembre la casa cinese ha lanciato a sorpresa vivo V30 Lite, dispositivo che fa da apripista al resto della serie: come da tradizione questa sarà basata sui modelli della gamma S cinese, precisamente sugli ultimi vivo S18. Tuttavia le ultime novità riguardano il futuro dei dispositivi V: dopo la famiglia V30 sarebbe in programma un salto generazionale. Finora la compagnia ha proseguito utilizzando i numeri dispari; i modelli più recenti sono V27 e V29 e dopo V30 è logico aspettarsi V31, V33 e V35, ma pare che non sarà così. Infatti dovrebbe avvenire un salto generazione che porterà la serie direttamente alla gamma vivo V40.

Addirittura ci sarebbe già il periodo d’uscita: si parla della seconda metà del 2024, precisamente verso fine agosto o inizio settembre. Purtroppo non ci sono dettagli su design e specifiche anche se le fonti insistono sul fatto che ci saranno differenze significative con la generazione precedente (ossia V30, non ancora uscita). Tra le possibili novità dovrebbero esserci dei sensori fotografici migliori e si vocifera anche dell’introduzione di una classificazione IP. Al momento sarebbe stata avvistata anche una certificazione dedicata a vivo V40 Lite 5G, siglato V2337.

