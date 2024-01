Recensione JIMMY BD7 Pro: l’aspirapolvere battitappeti con UV ed ultrasuoni che elimina gli acari e igienizza

Ne abbiamo provato di ogni tipologia e brand, ma se c’è un grande limite di praticamente tutti gli aspirapolvere ciclonici è la scarsa possibilità di pulire divani e materassi. Vuoi per la forma dei dispositivi, vuoi per le spazzole che non sempre sono adeguate al compito, non mi è mai capitato un modello che fosse in grado di portare a termine l’operazione in maniera corretta.

Ed è forse anche questo il motivo che ha fatto nascere la JIMMY BD7 Pro, un aspirapolvere ciclonico molto particolare che grazie ad una serie di tecnologie pensate proprio per questo scopo, eliminerà quasi totalmente lo sporco e gli acari dalle superfici in tessuto: ha gli ultrasuoni per uccidere gli acari e le relative uova, ha una lampada UV per sterilizzare le superfici, una spazzola brevettata che funge da battitappeto ed uno ionizzatore per migliorare la qualità dell’aria in cui viene utilizzata. Il tutto, in un prodotto che funziona a batteria.

Recensione JIMMY BD7 Pro: il miglior aspirapolvere per divani e materassi

Design e materiali

Data la sua natura, il design del JIMMY BD7 Pro è molto diverso da quello a cui ci ha abituato il mondo degli aspirapolvere ciclonici. Colori e “stile” sono in linea con quelli visti negli altri prodotti dell’azienda, ma la sua forma è chiaramente pensata per riuscire a migliorare il grip con le superfici in tessuto come divani e materassi.

È poi un prodotto molto compatto. Grande quanto basta per poter essere utilizzato agevolmente con una mano, il JIMMY BD7 Pro è un prodotto chiaramente pensato per non essere utilizzato a terra, ma su tutti quei materiali che richiedono una forte potenza d’aspirazione in grado di aspirare anche ciò che sta sotto la superficie stessa.

Tutto nuovo anche il serbatoio dello sporco che è da 0.5L e, a differenza di quello visto nei tradizionali aspirapolvere, è doppio. Questa particolare struttura permetterà di raccogliere e filtrare la polvere separatamente, riducendo drasticamente il numero di volte in cui svuotare il contenitore e migliorando la longevità nel tempo della potenza d’aspirazione.

Ora, la spazzola è ovviamente fissa ed è larga più o meno quanto quella di un normale aspirapolvere, integra un sensore di rilevamento dello sporco con il quale visualizzerà il grado di pulizia tramite un Led posto superiormente ed è stata progettata in maniera tale da funzionare anche come battitappeto. È tra le spazzole più avanzate della categoria ed è dotata di un sistema UV nato con lo scopo di sterilizzare le superfici su cui si troverà a lavorare.

Ma non finisce qui: al centro della struttura della spazzola, il JIMMY BD7 Pro è dotato di un emettitore ad ultrasuoni in grado di distruggere non solo gli acari, ma anche eventuali uova, in modo da rendere il più duraturo possibile l’intervento.

Infine integra una batteria estraibile, ma può funzionare anche tramite l’alimentazione a rete elettrica. Ma la presenza della batteria porta con sé un piccolo svantaggio: ora, sia chiaro, poter pulire divani e materassi (o, perché no, i sedili di un’auto) senza il vincolo del cavo di alimentazione è comodissimo, ma aumenta profondamente anche il peso.

Perché sì, nonostante si tratti di un prodotto comodo e perlopiù maneggevole, con i suoi 2.3 Kg il JIMMY BD7 Pro potrebbe risultare leggermente pesante, soprattutto qualora lo si utilizzi per un periodo di tempo lungo.

Caratteristiche tecniche e potenza d’aspirazione

Ad animare il JIMMY BD7 Pro ci pensa un motore brushless ciclonico ad alta efficienza, che garantisce una potenza d’aspirazione più che sufficiente per poter aspirare lo sporco depositatoti anche sotto lo strato esterno delle superfici su cui andrà a lavorare.

Le modalità di funzionamento sono 3 e si possono gestire tramite un tasto posizionato sul manico. C’è la modalità aspirazione e UV, la modalità aspirazione e ultrasuoni, e la modalità aspirazione, UV e ultrasuoni. Ora, il punto è questo: personalmente non sono in grado di garantirvi che il sistema di funzionamento funziona effettivamente perché, ovviamente, non ho alcuna possibilità di controllare la quantità di acari presenti sul mio divano. Però, dopo tutti questi anni in cui ho testato praticamente qualsiasi cosa prodotta da JIMMY, posso dirvi che mi fido del brand, e sono quindi convinto che il JIMMY BD7 Pro faccia quello che promette.

Ad ogni modo, nonostante il peso il processo di pulizia con il JIMMY BD7 Pro è davvero molto comodo. L’aspirapolvere scorre molto bene anche sui tessuti più ruvidi ed effettivamente aspira una grande quantità di sporco, che ad occhio nudo neanche si riuscirebbe a vedere.

L’unico appunto che mi sento di fare a questo prodotto riguarda la durezza delle setole della spazzola, che sono volutamente molto morbide per evitare danni a tessuti delicati, ma che personalmente avrei preferito un po’ più rigide. Il motivo? I peli degli animali domestici. Con tre cani in casa mi ritrovo spesso a combattere con i peli sui divani, e la “morbidezza” delle setole del JIMMY BD7 Pro certe volte non né permette l’aspirazione completa al primo passaggio.

Detto questo però, la potenza di aspirazione del JIMMY BD7 Pro lo fa praticamente “incollare” al tessuto ed effettivamente la pulizia è molto profonda: anche su un divano che ad occhio nudo potrebbe sembrare pulito, il JIMMY BD7 Pro aspirerà una quantità di particelle da farvi rimanere a bocca aperta.

Per quanto riguarda la pulizia del contenitore, come vi dicevo può essere tranquillamente sciacquato. Per togliere la sporcizia basterà smontare il contenitore tramite un tasto posizionato sul coperchio inferiore. Una posizione che trovo piuttosto comoda e che evita quel fastidioso problema di finire con le mani sporche di polvere.

Autonomia della batteria

L’autonomia della batteria integrata nel JIMMY BD7 Pro è piuttosto buona, con la minima potenza è in grado di garantire poco meno di 30 minuti di utilizzo, ma tramite la modalità automatica sono riuscito ad arrivare a circa 20. Ora è chiaro, quando entrano in gioco i sensori di rilevamento dello sporco, quello dell’autonomia è un fattore profondamente variabile, ma tutto sommato le performance mi sembrano piuttosto buone, anche perché qualora la batteria fosse totalmente scarica, si potrebbe utilizzare il JIMMY BD7 Pro alimentato alla presa di corrente.

Un po’ lentino il processo di ricarica: per una carica completa della batteria integrata nel JIMMY BD7 Pro ci potrebbero volere fino a 4 ore.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del JIMMY BD7 Pro è di 199,00 euro ma vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il box in basso per verificare la presenza di eventuali promozioni o coupon sconto. Ed è chiaro che si tratta di un prodotto molto particolare, che probabilmente non si rivolge proprio a tutti, ma che potrebbe essere un vero e proprio toccasana non solo per chi soffre di allergie o chi vuole semplicemente pulire più profondamente divani e materassi, ma magari anche per chi ha un bambino piccolo e vuole preservarlo.



