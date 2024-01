Samsung Galaxy S24 con 7 anni di aggiornamenti: la nuova politica potrebbe sfidare Google

Mancano ormai solo pochi giorni all’evento Unpacked 2024 di Samsung, eppure le indiscrezioni non accennano a diminuire. I nuovi Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra non hanno quasi più segreti, ma gli ultimi leak riescono comunque a fornire alcuni dettagli aggiuntivi: a quanto pare il trittico di flagship dovrebbe inaugurare una nuova era per il brand con ben 7 anni di aggiornamenti software!

Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: come cambierà la politica degli aggiornamenti, secondo un leak

Galaxy S24 Ultra – Crediti: AndroidHeadlines

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di questo numero di anni per la politica di aggiornamenti di un dispositivo Android. Dopo un lungo periodo sotto tono, Google ha deciso di cambiare la carte in tavola: i nuovi Pixel 8 e 8 Pro, infatti, sono stati annunciati di recente con una politica di aggiornamenti rinnovata (che sale a 7 anni, comprensivi di major update e quelli dedicati alla sicurezza). Una vera e propria rivoluzione in casa Google, che è passata da una polita di media entità (3 major update e 5 anni di aggiornamenti, contro i 4 major update e i 5 anni di aggiornamenti di sicurezza di Samsung) a diventare un nuovo standard in questo campo.

Stando a quanto trapelato nelle scorse ore, la rivale sudcoreana non se ne starà a guardare. A quanto pare gli imminenti Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra beneficeranno anch’essi di una politica di aggiornamenti tutta nuova, con 7 anni (proprio come Google). Tuttavia non viene specificato se si tratterà di major update (Android e One UI) oppure solo di aggiornamenti dedicati alla sicurezza; inoltre non è dato di sapere se la nuova politica sarà applicata anche ad altri dispositivi della famiglia Galaxy (come la gamma S23 e i pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5).

Per il momento si tratta di un leak quindi sarà necessario attendere l’evento Unpacked per avere la conferma. Ricordiamo che la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24 si terrà il 17 gennaio: nel frattempo Amazon ha già lanciato una promo che permette di risparmiare fino a 200€. Se volete saperne di più prima del debutto, qui trovate anche il recente mega leak con tutte le specifiche.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le