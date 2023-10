Perché i 7 anni di aggiornamenti di Pixel 8 sono una buona notizia per tutti

Per alcuni potrebbe essere passata in sordina, ma Google ha dato una notizia tanto apprezzata quanto importante assieme all'annuncio di Pixel 8 e 8 Pro. Per la prima volta nella storia dell'industria Android, i nuovi smartphone di Big G riceveranno ufficialmente 7 anni di aggiornamenti, settando un nuovo record per il mercato mainstream. Non è la prima volta che un'azienda si spinge così in là nel tempo: il record spetta infatti a Fairphone, ma parliamo di una realtà decisamente di nicchia. E adesso la notizia di Google potrebbe dare uno scossone al panorama Android e non solo.

Google allunga la sua politica degli aggiornamenti: buone notizie per il mondo Android

Crediti: Google

La buona notizia è che i 7 anni di aggiornamenti per Pixel 8 e 8 Pro interesseranno tutti gli aspetti software rilevanti, a partire dalla versione del sistema operativo di Google. Adesso debuttano con Android 14, e chi li acquisterà potrà aggiornarli fino al 2030, anno che dovrebbe coincidere con il rilascio del futuro Android 21. Non solo: durante questi 7 anni, gli smartphone Google riceveranno anche patch di sicurezza così come le nuove funzionalità rilasciate tramite Pixel Feature Drop (al netto di possibili limitazioni hardware).

“Nessun grande marchio di smartphone offre questo livello di supporto e longevità” afferma Google, e possiamo immaginare che questo impegno sarà presente anche sui futuri modelli, Pixel 9, 10 e così via (mentre per ora non ci sono certezze per i modelli della serie Xa). Ed effettivamente Google ha ragione: in ambito Android, praticamente nessuno ha mai garantito un supporto così esteso; nemmeno Google stessa, che finora si era limitata a 3 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi Pixel.

A partire dal 2022, Samsung aveva conquistato lo scettro di azienda che più aggiorna i suoi smartphone, con 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza su parte del suo catalogo. Con questa mossa, Google batte persino Apple, che storicamente è stata l'azienda più prolifica in fatto di aggiornamenti: allo stato attuale, Cupertino rilascia 5 major update su tutti i suoi modelli. Alla luce di questo annuncio, è lecito sperare che anche altri produttori, iOS o Android che siano, si adeguino e inizino ad alzare anch'essi l'asticella negli aggiornamenti.

