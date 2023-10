Realme UI 5.0: confermati gli smartphone supportati e la roadmap ufficiale

Con l'annuncio ufficiale di Android 14 (e il rilascio della versione stabile) i principali produttori di smartphone hanno dato il via agli annunci dedicati ai rispettivi software. Xiaomi si è portata avanti, pubblicando direttamente l'update della MIUI stabile per alcuni modelli. Quest'oggi tocca a Realme con la sua interfaccia proprietaria Realme UI 5.0: l'azienda ha pubblicato l'elenco degli smartphone supportati e la roadmap ufficiale, ma al momento si tratta comunque della versione beta (sempre meglio di niente).

Realme UI 5.0 in versione Beta: roadmap ufficiale e smartphone supportati

Crediti: Realme

La compagnia asiatica non ha ancora ufficializzato la nuova Realme UI 5.0 ma è probabile che presenterà l'ultima interfaccia nel corso dei prossimi mesi (la UI 4.0 è stata lanciata lo scorso dicembre). Nel frattempo ha dato il via al rilascio della beta dedicata ad Android 14 per Realme GT 2 Pro a settembre ed ora ha pubblicato la roadmap ufficiale: qui sono presenti tutti i modelli che riceveranno la Realme UI 5.0, insieme al periodo di rilascio della versione beta.

Exciting news for #realmeFans! Skyrocket your access to the enhanced UI Android 14 Beta UI 5.0 update.🔥



Take a look at the roadmap!#realme #DareToLeap pic.twitter.com/HWQfwi9gbb — realme (@realmeIndia) October 5, 2023

Di seguito trovate l'elenco completo degli smartphone, insieme al mese in cui sarà rilasciato l'aggiornamento (ricordiamo ancora una volta, in early access, al momento non si parla ancora della versione stabile).

Settembre 2023: GT 2 Pro

Ottobre 2023: GT Neo 3 , GT Neo 3 150W

, Novembre 2023: 11 Pro 5G , 11 Pro+ 5G , Narzo 60 5G , Narzo 60 Pro 5G , GT Neo 3T

, , , , Dicembre 2023: C55 , 10 Pro 5G , 10 Pro+ 5G , Narzo N55

, , , Q1 2024: 11 5G , 11x 5G , 9 5G , 9i 5G , 9 Pro 5G , 9 Pro+ 5G , GT2 , GT 5G , Narzo 60x 5G , Narzo 50 5G , Narzo 50 Pro 5G

, , , , , , , , , , Q2 2024: 10, 9, C53, C51, Narzo N53

Per restare aggiornati sul rilascio dei vari update (in versione beta e stabile) potete dare un'occhiata all'approfondimento dedicato alla Realme UI 5.0 e ai dispositivi supportati.

