SIAE e Meta: la musica su Facebook e Instagram rischia di sparire (di nuovo)

Se pensavate che la situazione fra SIAE e Meta si fosse normalizzata, sappiate che non è affatto così, e la musica su Facebook e Instagram è ancora a rischio. Erano i primi mesi del 2023 quando i social network italiani vennero scossi dall'improvvisa sparizione di migliaia se non milioni di brani musicali, rendendo impossibile la loro aggiunta in video, Reels e Storie. E nonostante le due aziende abbiano raggiunto un accordo, la verità è che si trattava di un accordo temporaneo la cui scadenza è ormai dietro l'angolo.

L'accordo fra SIAE e Meta si fa attendere, a rischio la musica su Facebook e Instagram

Non si tratta di una sorpresa, sia chiaro: sin dall'accordo firmato lo scorso maggio, SIAE e Meta fecero sapere che sarebbe stato valido fino al 6 ottobre 2023. Questo perché la speranza era che cinque mesi potessero essere sufficienti affinché le parti trovassero un punto d'incontro su cui stilare un accordo definitivo. Ma evidentemente non è andata così, perché fra 2 giorni scadrà quello temporaneo e al momento manca ancora un accordo definitivo.

Se SIAE e Meta avessero già trovato un punto d'incontro è probabile che lo avrebbero già comunicato senza attendere l'ultimo momento, anche perché questa situazione d'instabilità rischia di danneggiare l'industria musicale italiana. Da qualche anno a questa parte, l'intera comunicazione e organizzazione di etichette, agenzie di booking e artisti passa dai social, e privarli della possibilità di avere la musica sulle principali piattaforme di condivisione sarebbe una forte penalizzazione.

È comunque possibile che le due società utilizzino la scadenza imminente come punto di pressione per le proprie negoziazioni, e che qualora non venisse raggiunto un punto comune venga nuovamente rinnovato quello temporaneo per altri tot mesi. Resta il fatto che, fra le due parti, è evidente che sarebbe quasi esclusivamente SIAE a rimetterci (mediaticamente e non) dalla sparizione del proprio catalogo musicale da Facebook e Instagram, una mossa che difficilmente impatterebbe in maniera significativa sull'andamento finanziario di Meta.

