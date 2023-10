Exynos 2400 troppo potente: Samsung costretta a depotenziarlo?

Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3? È questa la domanda che aleggia attorno alla serie Samsung Galaxy S24 da quando si vocifera che il 2024 segnerà il ritorno dei SoC Exynos. Questo perché in questa generazione c'è stata una battuta d'arresto per l'azienda sud-coreana, che dopo i problemi dell'Exynos 2200 si è vista obbligata a bussare alla porta di Qualcomm per evitare di affossare ulteriormente le vendite dei suoi top di gamma. Evidentemente ha funzionato, perché la serie S23 ha venduto di più di quelle S22 ed S21, con i clienti che hanno dimostrato un maggiore apprezzamento per lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ma cosa dobbiamo aspettarci con la prossima generazione della linea Galaxy S?

Samsung Galaxy S24: problemi con l'Exynos 2400 in vista del lancio di Snapdragon 8 Gen 3

The cause is believed to be excessive leakage due to the inherent limitations of RDNA2. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) August 30, 2023

Dell'Exynos 2400 a bordo di Samsung Galaxy S24 si parla da inizio anno, un System-on-a-Chip che si prospetta decisamente potente ma non senza qualche dubbio. Sulla base delle informazioni finora circolate, avrebbe una nuova CPU deca-core (1 x 3,1 GHz X4 + 2 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520), sulla carta più avanzata rispetto a quelle octa-core che troviamo normalmente su tutti gli smartphone in commercio. Non sarebbe da meno la GPU Xclipse 940 a 10 core in collaborazione con AMD, dotata di clock a 1,1 GHz e 12 Computer Unit rispetto alle 3 della precedente Xclipse 920 dell'Exynos 2200.

GeekBench Compute Score (Vulkan)



Exynos 2400 : 13858

Snapdragon 8 Gen 3 : 12946



*Thanks for your help @Tech_Reve ! — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) April 24, 2023

Il risultato sarebbero benchmark CPU molto alti, ma non tutto è oro ciò che luccica. Inizialmente, il leaker OreXda aveva riportato come l'Exynos 2400 facesse meglio dello Snapdragon 8 Gen 3 nei benchmark della GPU, ma le notizie più recenti affermano il contrario. La nuova GPU non starebbe soddisfacendo i requisiti previsti, con prestazioni inferiori del 20/30% rispetto alla GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3, ma non solo.

Exclusive: Exynos 2400 GPU performance revealed pic.twitter.com/MzWUL4ybYd — Revegnus (@Tech_Reve) October 5, 2023

I benchmark Powerboard 4.0 mostrano che lato GPU l'Exynos 2400 otterrebbe punteggi superiori del 30% rispetto ad Exynos 2200 ma anche punteggi inferiori rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di scorsa generazione. L'impressione è che la GPU Xclipse 940 posa essere effettivamente estremamente potente, più della Adreno dello Snapdragon 8 Gen 3, ma che Samsung si sia vista costretta a depotenziarla per non incorrere in consumi troppo alti.

ex) Compared to TSMC N4P, the 4LPP+ process is inferior in performance and area, but has decent power.

Overall, comparable to or slightly inferior to N4P.



There’s also talk about the GPU. There’s a rumor that GPU's power consumption is quite excessive. — Revegnus (@Tech_Reve) August 31, 2023

Non andrebbe tanto meglio nemmeno al processore: secondo il leaker Revegnus, le prestazioni in single-core sarebbero inferiori a quelle dello Snapdragon 8 Gen 3; in multi-core, le prestazioni sarebbero al pari o leggermente sotto a quelle del SoC Qualcomm, che però avendo una CPU octa-core anziché deca-core ci si aspetterebbe vada peggio in multi-core. Tutto ciò nonostante Samsung avrebbe deciso di spendere di più che in passato e realizzare un chip fisicamente più grande che quindi dovrebbe garantire prestazioni elevate, ma che sarebbero frenate da processi di produzione e design inferiori rispetto alla concorrenza di Qualcomm e TSMC.

Ricordiamo che Exynos 2400 sarebbe realizzato sul nodo 4LPP+ a 4 nm, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe realizzato da sul nodo TSMC N4P. Ed è da questo marasma che potrebbe essere nata la volontà da parte di Samsung di adottare una doppia strategia Exynos/Snapdragon, con alcuni modelli basati su Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

