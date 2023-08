Galaxy S24: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy o Exynos 2400? Samsung punta tutto su S24 Ultra

Oltre all'eterno iOS vs Android, c'è un altro dibattito che praticamente da sempre alimenta la discussione nella community: Snapdragon vs Exynos. A questo giro i protagonisti sono Snapdragon 8 Gen 3 ed Exynos 2400, cioè i due SoC che sarebbero coinvolti nella produzione della futura serie Samsung Galaxy S24. Sin da quando ha creato la linea Galaxy S, l'azienda sud-coreana ha adottato sia microchip proprietari che prodotti da Qualcomm, con cui ha un'importante partnership per la fabbricazione degli stessi Snapdragon. Ma la vicenda attorno alla serie S24 si sta rivelando più complessa del previsto.

Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400: continuano i dubbi attorno a Samsung Galaxy S24 Ultra

Da sempre, i top di gamma Samsung della linea Galaxy S sono mossi da multiple configurazioni: se si escludono primo e sesto modello, tutti sono stati resi disponibili sia in versione Exynos che in quella Snapdragon. La loro disponibilità variava in base all'area geografica, e solitamente quelli venduti in Sud Corea ed Europa (e quindi in Italia) erano basati su SoC Exynos.

Exynos Snapdragon Altri 2010 Samsung Galaxy S1 Exynos 3 2011 Samsung Galaxy S2 Exynos 4 Dual Snapdragon S3 OMAP4430 2012 Samsung Galaxy S3 Exynos 4 Quad Snapdragon S4

Snapdragon 400 2013 Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa 5410 Snapdragon 600 2014 Samsung Galaxy S5 Exynos 5 Octa 5422 Snapdragon 801

Snapdragon 805 2015 Samsung Galaxy S6 Exynos 7 Octa 7420 2016 Samsung Galaxy S7 Exynos 8890 Snapdragon 820 2017 Samsung Galaxy S8 Exynos 8895 Snapdragon 835 2018 Samsung Galaxy S9 Exynos 9810 Snapdragon 845 2019 Samsung Galaxy S10 Exynos 9820 Snapdragon 855 2020 Samsung Galaxy S20 Exynos 990 Snapdragon 865 2021 Samsung Galaxy S21 Exynos 2100 Snapdragon 888 2022 Samsung Galaxy S22 Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 1 2023 Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Nel 2023 avviene il cambiamento imprevisto: la serie S23 è stata interamente basata su chip Qualcomm, escludendo per la prima volta quelli proprietari. Dopo anni di lamentele per la minore efficienza e potenza dei SoC Exynos, Samsung ha deciso di utilizzare solamente lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy per il tris S23, S23+ ed S23 Ultra.

Dopo una generazione in difetto, però, pare proprio che nel 2024 si tornerà alla situazione precedente, con la serie Samsung Galaxy S24 che darebbe il bentornato all'Exynos 2400. Se ne parla da mesi, ma più ci avviciniamo al giorno della presentazione più i rumor si sovrappongono dando vita a dubbi sull'effettivo SoC che vedremo su S24. E come confermato a più riprese dal noto leaker Ice Universe, l'Europa avrà la versione Exynos.

At least Europe will adopt, 100% — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 29, 2023

A questi rumor si aggiungono quelli del leaker Revegnus: secondo lui, tutte le versioni di S24 Ultra saranno basate su Snapdragon.

Regardless of the region, all models of the S24 Ultra feature Qualcomm Snapdragon processors. — Revegnus (@Tech_Reve) August 30, 2023

Questo significa che non ci sarà l'Exynos 2400? A quanto pare no, perché sempre secondo Revegnus la compagnia userà microchip Exynos sulla serie S24.

Exynos is scheduled to begin mass production in the fourth quarter of this year, and FO-WLP will continue to be applied to Exynos processors for the Galaxy S series in the future. — Revegnus (@Tech_Reve) August 30, 2023

Chi ragione, quindi? A quanto pare tutti e due, perché Samsung avrebbe nuovamente deciso di cambiare strategia. Mettendo insieme tutte le varie indiscrezioni, il quadro che ne uscirebbe fuori sarebbe il seguente: S24 ed S24+ sarebbero alimentati dall'Exynos 2400 mentre S24 Ultra dallo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. In questo modo, Samsung tornerebbe a utilizzare i suoi SoC proprietari abbassando i costi di produzione e allo stesso tempo ai più esigenti che vogliono Qualcomm proporrebbe il più costoso S24 Ultra; d'altronde, la top 10 dei modelli più venduti conferma che S23 Ultra è il più gradito della serie S23 nonostante sia il più costoso.

Per avere un primo assaggio delle differenze di prestazioni fra le due soluzioni, i benchmark di GeekBench ci hanno mostrato di cosa sarebbero in grado Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ed Exynos 2400.

