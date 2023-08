Honor fissa un evento a settembre e ci sarà un nuovo pieghevole

Il mese di settembre sarà particolarmente ricco per il brand cinese: durante la fiera tecnologia di Berlino (IFA 2023) sarà presentata la versione Global di Honor Magic V2, ma sembra che le novità non finiranno qui. Dopo poco dovrebbe tenersi anche un evento in Cina, questa volta con uno smartphone pieghevole inedito.

Honor Magic Vs 2 e Magic V2 Lite: saranno i protagonisti di un nuovo evento a settembre?

Crediti: Honor

Il condizionale è d'obbligo visto che nel momento in cui scriviamo i canali social cinesi di Honor non hanno ancora riportato l'annuncio. Si tratterebbe quindi di un leak che vede un evento Honor fissato al prossimo 13 settembre, il giorno successivo alla presentazione di Apple. No, la casa cinese non ha intenzione di sfidare Cupertino ma pare che presenterà un nuovo top di gamma pieghevole.

Non si tratterà del suo primo flip phone (quello arriverà nel 2024) ma del tanto chiacchierato Honor Magic Vs 2 oppure di Magic Vs Lite. Al momento non vi è ancora una conferma, quindi è bene prendere tutto con le dovute precauzioni.

Crediti: TheTechOutlook

Per quanto riguarda Magic Vs 2, dovrebbe trattarsi del primo out-fold del brand (pieghevole verso l'esterno, con un design in stile Huawei Mate Xs 2, per intenderci). Si sa molto poco di questo dispositivo ma di recente ha ricevuto la certificazione per la ricarica rapida (da 35W). Si è parlato anche di un modello chiamato Magic V2 Lite, ossia una versione budget dell'attuale foldable: questo dovrebbe avere specifiche ridimensionate (con lo Snapdragon 8+ Gen 1) ed un prezzo ancora più accessibile.

Comunque restiamo in attesa di saperne di più (anche in merito all'esistenza dell'evento Honor di settembre) e vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli.

