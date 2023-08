L’umidificatore antibatterico di Xiaomi rinfresca, igienizza e costa solo 27€

Chi abita in città sa bene quanto può essere pesante l'aria che si respira e anche essere al sicuro tra le mura di casa non cambia le cose. Volete provare l'ebrezza di respirare aria pulita e immaginare di essere in un bosco, a contatto con la natura? Beh, Xiaomi Mi Smart Antibacterical Humidifier non ha miracoli ma di certo vi dà una mano grazie alla sua funzione di umidificatore con antibatterico integrato.

Xiaomi Mi Smart Antibacterical Humidifier scende di prezzo su GShopper: imperdibile a soli 27€

Il “piccolo” Xiaomi Mi Smart Antibacterical Humidifier non è soltanto un pratico umidificatore dalle dimensioni compatte e dal design minimale; grazie alla lampada UV integrata elimina i batteri nell'acqua e in questo modo potrete respirare aria fresca e pulita al 100%. Il funzionamento è semplicissimo: basta aggiungere l'acqua al serbatoio (basta solo alzare il coperchio) ed avviare il dispositivo. Il funzionamento silenzioso (da meno di 38 dB) lo rende utile in qualsiasi momento della giornata, senza preoccupazioni di rumori molesti.

L'umidificatore intelligente Xiaomi Mi Smart Antibacterical Humidifier scende ad un prezzo super conveniente su GShopper: basta riscattare il coupon dedicato e il prezzo sarà di soli 27,6€, ovviamente con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

