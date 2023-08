iPhone 15 Pro e Ultra introvabili al lancio? Problemi di produzione per Apple

Aggiornamento 22/08: nuovi dettagli sui problemi di produzione della serie iPhone 15, li trovate all'interno dell'articolo.

Le indiscrezioni trapelate in rete in queste ore non piaceranno a chi attende con ansia il mese di settembre per mettere la mani sui nuovi iPhone 15 Pro o Pro Max (Ultra). La produzione dei nuovi smartphone sarebbe stata avviata, riscontrando fin da subito problemi di produzione per i dispositivi di punta di Apple. Questi problemi potrebbero tradursi, quindi, in un disponibilità limitata dei nuovi prodotti al momento del lancio.

Problemi per la produzione del display dei nuovi iPhone 15 Pro e Ultra

Diverse fonti con diretta conoscenza dell'argomento hanno condiviso quelli che potrebbero essere i problemi per i display per i modelli Pro e Ultra della lineup di iPhone 15. Apple infatti starebbe utilizzando un nuovo processo produttivo per ottenere bordi sottilissimi, ma le cose non starebbero andando come previsto. Il test degli smartphone avrebbe evidenziato problemi con gli schermi prodotti da LG, fallendo inevitabilmente la prova di affidabilità. Non ci sarebbero invece problemi con quelli di Samsung.

Ci sarebbe anche un problema per la fotocamera di iPhone 15 Ultra, che rispetto al modello Pro avrebbe una sensoristica più avanzata. Sony non sarebbe in grado di fornire ad Apple i sensori fotografici in tempo per rispettare le tempistiche di lancio. A confermare la situazione c'è una nota inviata agli investitori, in cui Apple ha annunciato di aver tagliato la stima di produzione di iPhone 15, passando da 83 milioni a 77 milioni.

Non c'è pace quindi per Apple, che già con il lancio di iPhone 14 ha dovuto affrontare grande problemi nell'approvviggionamento dei modelli Pro e Pro Max. Con questa serie, infatti, una maggiore disponibilità sul mercato è arrivata soltanto nel mese di gennaio, quasi 4 mesi dopo il lancio ufficiale. La data di presentazione è prevista per il 12 settembre, con preordini disponibili dal 15 settembre e spedizioni dal 22 settembre, ma nel caso di iPhone 15 Ultra il periodo utile potrebbe slittare di 3 settimane, fra 6 e 13 ottobre, ed è possibile che al lancio le unità disponibili siano meno del previsto.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le