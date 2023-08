Baseus Adaman 2: la Power Bank si rinnova e diventa ancora più potente

La Power Bank Adaman è tornata e questa volta si fa più potente: un dispositivo perfetto da portare sempre con sé per non rischiare di rimanere a secco con la batteria, utile per ricaricare anche più dispositivi (vista la sua capienza enorme). Baseus Adaman 2 è in offerta su Banggood con codice sconto: il prezzo è davvero ghiotto (solo 27€) e con la spedizione EU gratis diventa ancora più appetibile!

Codice sconto Baseus Adaman 2: la Power Bank potente e economica

Crediti: Baseus

Rispetto alla prima generazione, Baseus Adaman 2 mantiene il look invariato ma cambiano varie caratteristiche. Per prima cosa la capienza raddoppia e ovviamente questo ha un impatto per quanto riguarda lo spessore. Aumentano le dimensioni, ma a questo giro trova spazio una batteria da ben 20.000 mAh. Sale anche la ricarica rapida, che ora si spinge fino ai 30W (con tecnologia Quick Charge, OPPO VOOC e PD). La Power Bank è in grado di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente: sono presenti, infatti, due porte USB-A (output) e un ingresso Type-C (input e output). Similmente al precedente modello, la parte superiore ospita un pratico display LED per visualizzare la percentuale di carica della batteria.

Crediti: Baseus

Il miglior prezzo dedicato alla Power Bank Baseus Adaman 2 arriva da Banggood, con un codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa gratis: il dispositivo viene proposto a soli 29€! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

