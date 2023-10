S23 e Z Fold/Flip 5: più vendite di S22 e Z Fold/Flip 4, ma Apple è ancora lontana

Aggiornamento 05/10: ci sono nuovi dettagli sui numeri di vendita della serie S23 rispetto alle generazioni precedenti, li trovate nell'articolo.

È opinione comune che la serie Samsung Galaxy S23 sia stata maggiormente apprezzata da coloro che l'hanno acquistata, ma come si traduce ciò in termini di vendite? A darci qualche numero è la società d'analisi Korea Investment & Securities, prontamente riportati dall'insider Revegnus su X.

Aumentano le vendite di top di gamma grazie a Samsung Galaxy S23, ma Apple rimane al top

Per capire quanto siano migliorate le vendite rispetto alle precedenti generazioni, nel primo mese di commercializzazione la serie S23 ha raggiunto 2,77 milioni, numeri superiori rispetto agli 1,37 milioni e 1,1 milioni rispettivamente delle serie S22 ed S21. A distanza di sette mesi dal loro lancio sugli scaffali, la serie S23 ha maturato vendite pari a 20,81 milioni di unità; se confrontate con le vendite raggiunte dai modelli precedenti nello stesso arco di tempo, è una crescita del +22% rispetto alla serie S22, che vendette 17,01 milioni.

L'altro dato interessante che traspare dai numeri riportati da Revegnus è l'apprezzamento dei tre modelli: il meno venduto risulta S23+ con 3,72 milioni di unità, va meglio S23 con 7,26 milioni ma S23 Ultra si riconferma il più venduto con 9,83 milioni, rappresentando così il 47% delle vendite totali in questo lasso di tempo.

The first-month sales of Samsung flagship Galaxy series since S21



Galaxy S21: 1.1 million units

Galaxy Z Flip3 & Fold3: 1.29 million units

Galaxy S22: 1.37 million units

Galaxy Z Flip4 & Fold4: 1.45 million units

Galaxy S23: 2.77 million units

Galaxy Z Flip5 & Fold5: 1.79… pic.twitter.com/JYLAmEsmd3 — Revegnus (@Tech_Reve) October 4, 2023

Tuttavia, quando si parla di vendite nella fascia premium è ancora una volta Apple ad avere la meglio: negli ultimi sette mesi, la serie iPhone 14 ha raggiunto quota 84,77 milioni, più di 4 volte quanto venduto dalla rivale sud-coreana.

L'analisi passa anche per il mercato degli smartphone pieghevoli: nel primo mese di vendita, la serie Z5 ha maturato 1,79 milioni di unità, di cui 1,15 milioni per Z Flip 5 e 640.000 per Z Fold 5. Così come per la serie S23, Samsung ha visto un aumento delle vendite del +23,45% rispetto alla serie Z4, che nel primo mese si era fermata da 1,45 milioni (0,93 per Z Flip 4, 0,52 per Z Fold 4).

