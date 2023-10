KUU Xbook 3 ti permette di lavorare in mobilità, a meno di 240€

In un mondo dove lavorare in movimento è diventato sempre più importante e lo smart working è ormai quasi una pretesa, avere un notebook leggero e comodo da utilizzare è una prerogativa fondamentale. Le soluzioni economiche sono diffusissime e tra i brand più quotati troviamo KUU, marchio specializzato proprio in laptop dal prezzo super accessibile. Come KUU Xbook 3, ora in offerta con codice sconto e con spedizione EU!

Codice sconto KUU Xbook 3: risparmia con il nuovo coupon Geekbuying (c'è anche la spedizione EU)

Il portatile KUU Xbook 3 è un dispositivo low budget dotato di buone specifiche e caratteristiche (e ovviamente il suo punto di forza è il prezzo). Il terminale monta uno schermo da 14,1″ Full HD ed è equipaggiato con un processore Intel Celeron J4125, 8 GB di RAM LPDDR4, 512 GB di storage SSD e grafica Intel HD 600. Lato software è presente Windows 11, non mancano speaker stereo, una batteria da 29 Wh, una tastiera retroilluminata ed un ampio trackpad. Il tutto in un corpo sottile e leggero: è perfetto da trasportare senza ingombro e per lavorare anche in movimento.

L'occasione per mettere le mani su KUU Xbook 3 ad una cifra super vantaggiosa arriva da Geekbuying: basta utilizzare il codice sconto dedicato e il prezzo scenderà a 239,9€. E con la spedizione rapida dall'Europa (completamente gratuita) potrai ricevere il tuo nuovo notebook in modo celere e sicuro. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

