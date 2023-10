I nuovi MacBook Pro avranno maggiore autonomia grazie ai miniLED

Con l'arrivo sul mercato dei nuovi iPhone ed Apple Watch, i prossimi prodotti che attendono l'arrivo dei nuovi modelli sono chiaramente i MacBook e i MacBook Pro. C'è ancora tanta incertezza sul periodo di lancio, ma iniziano ad emergere in rete alcuni dettagli su quelle che saranno le novità dei dispositivi con processore M3.

miniLED più luminosi per ridurre l'impatto sulla batteria dei prossimi MacBook Pro

Crediti: Apple

Secondo le indiscrezioni lanciate oggi da DigiTimes, per i nuovi MacBook Pro Apple starebbe preparando dei nuovi display con miniLED più luminosi rispetto al passato, in modo da migliorare la vita della batteria. Il cambiamento, infatti, non sarebbe intenzionato a migliorare la qualità dello schermo, ma soltanto a migliorare l'autonomia e risparmiare energia.

Il report, inoltre, suggerisce che le spedizioni dei nuovi dispositivi potrebbe effettivamente iniziare durante la fine del 2023, ma la commercializzazione sembrerebbe prevista unicamente per la prima parte del 2024. Al momento risulta incerto anche il lancio dei MacBook con M3, i quali sembrerebbero attesi per il mese di ottobre ma potrebbero anche loro slittare al prossimo anno.

