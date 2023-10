KAISDA K1: la MTB elettrica è in offerta lampo e risparmi altri 90€ con Coupon

La mountain bike elettrica KAISDA K1 è il veicolo che stavi aspettando: perfetta per affrontare le strade più impervie, per le tue gite fuori porta ma anche per attraversare la giungla urbana in modo sostenibile, con un occhio di riguardo per l'ambiente. La MTB è in doppio sconto su GShopper: il prezzo in offerta lampo è ghiotto, ma diventa ancora più interessante riscattando il nuovo coupon dedicato!

KAISDA K1 in doppio sconto: la mountain bike elettrica è in offerta lampo e con coupon

Crediti: KAISDA

Il termini di prestazioni, la mountain bike elettrica KAISDA K1 offre un motore da 500W ed è alimentato da una batteria rimovibile da 48V 10.4Ah. Parliamo quindi di un veicolo perfetto per affrontare le salite ed i percorsi più difficile, anche grazie alla presenza di doppi ammortizzatori (per una guida comoda in ogni occasione), con un'autonomia intorno ai 55 km. Presenti un cambio Shimano a 7 velocità, pneumatici CST da 26″, un pratico display LCD, un faro LED frontale super luminoso e doppi freni a disco. Un dettaglio importante per chi cerca una soluzione poco ingombrante: la MTB presenta un corpo pieghevole e quindi può essere trasportata o riposta senza sforzo e senza occupare troppo spazio.

La migliore occasione dedicata a KAISDA K1? La mountain bike elettrica scende a 667€ grazie al doppio sconto di GShopper: il primo ribasso arriva con l'offerta lampo dello store ma è possibile ottenere un ulteriore sconto tramite il coupon che trovate nel box in basso. In più è presente la spedizione dall'Europa gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a GShopper! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le