Realme UI 4.0 ufficiale: tutte le novità e modelli compatibili

In occasione del lancio Global degli ultimi Realme 10 Pro e Pro+, la compagnia asiatica ha finalizzato la presentazione della tanto attesa Realme UI 4.0. Di tutte le interfacce proprietarie che popolano il mondo Android, quella di Realme si è fatta attendere più del normale, dato che la controparte OPPO e OnePlus è già stata ufficializzata da diverse settimane. Vediamo quindi quali sono le novità della UI di Realme che introduce Android 13 sugli smartphone del brand, e su quali modelli verrà rilasciato l'aggiornamento.

Realme UI 4.0 debutta ufficialmente: ecco come cambia il software di Realme

Così come ColorOS 13 e OxygenOS 13, anche la nuova Realme UI 4.0 si appoggia all'Aquamorphic Design per rinnovare l'estetica degli smartphone Realme. Gli sviluppatori del sub-brand OPPO hanno implementato un layout Card-Styled che raggruppa in maniera migliore gli elementi che compongono interfaccia e menu.

Fra le varie funzioni intrinseche della nuova edizione della UI di Realme troviamo il cosiddetto Smart Always-On Display. Con l'avvento di Android 13, Realme ha scelto di rendere l'AOD più completo, aggiungendo la possibilità di avere pannelli interattivi, animazioni con emoji e la compatibilità con Spotify e le app di food delivery.

Migliorando anche le prestazioni grazie al sistema Dynamic Computing Engine, con cui la Realme UI 4.0 è in grado di fornire performance migliori del 10%, temperature più basse di 1°C e un aumento dell'autonomia in fase gaming del 4,7%. Inoltre, per modelli come Realme GT 2 Master Explorer e GT Neo 3 150W viene introdotta la ricarica rapida smart, funzione capace di identificare la potenza di ricarica più adatta alla situazione.

Un occhio anche alla privacy con feature come Auto Pixelate, in grado di di proteggere le informazioni sensibili negli screenshot inviati ai contatti, e come Private Safe, la cassaforte per i propri dati da proteggere con tecnologia Advanced Encryption Standard.

Realme UI 4.0: su quali modelli arriverà?

Ecco la roadmap ufficiale pubblicata per l'Europa dell'aggiornamento Realme UI 4.0 con Android 13:

Novembre Realme GT 2 Pro

Dicembre Realme GT Neo 3 80W Realme GT Neo 3 150W Realme GT Neo 3T Realme 9 Pro Realme 9 Pro+ Realme 9i 5G

Gennaio Realme GT Realme 9 5G Realme Narzo 50 5G Realme Narzo 50 Pro 5G

Febbraio Realme GT Neo 2 Realme X7 Max Realme 8 5G Realme Narzo 30 5G

Marzo Realme GT Master Edition



Come ogni major update del genere, ci vorrà tempo prima che la Realme UI 4.0 arrivi a tutti gli utenti, Italia compresa. Se voleste sapere se e quando il vostro modello Realme si aggiornerà, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

