Il nuovo coltellino Xiaomi NEXTOOL nasconde 12 accessori in 1 (e costa 20€)

La piattaforma di crowdfunding del brand cinese riserva sempre delle sorprese e tra queste i prodotti del brand NEXTOOL, marchio specializzato in accessori per la sopravvivenza e la sicurezza. Abbiamo già avuto a che fare con gadget super utili (come la sempreverde torcia multiuso e la fionda tech) e anche il più recente non fa eccezione. Il nuovo coltellino multifunzione di NEXTOOL arriva da Xiaomi YouPin ed offre 12 accessori in 1 ad un prezzo contenuto!

Xiaomi NEXTOOL presenta il nuovo coltellino multifunzione 12 in 1 a soli 20€

Realizzato in materiali resistenti e caratterizzato da un corpo compatto e maneggevole, il coltellino 12 in 1 NEXTOOL è perfetto per ogni avventura (o da avere con sé per ogni evenienza).

Ma quali sono i gadget racchiusi in questo pratico coltellino multifunzione? Ovviamente abbiamo un coltello, ma anche delle forbicine in metallo, una lima, un righello (integrato nel corpo), apribottiglie, cacciavite (sia a stella che piatto) ed un rompivetro. E non sono nemmeno tutti!

Il nuovo coltellino multifunzione 12 in 1 NEXTOOL arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche alle nostre latitudini grazie ad AliExpress: il prodotto è in sconto a 20€, applicando anche il coupon venditore (presente cliccando su “Ottieni Coupon” subito sotto il prezzo, all'interno della pagina prodotto).

