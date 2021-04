Quando si parla di Nextool, gli utenti più smaliziati sanno di certo di che tipo di brand si parla. La compagnia partner di Xiaomi, attiva su YouPin, è specializzata in strumenti per la difesa e per la sopravvivenza (un altro modo di dire campeggio) come la recente pala multifunzione, l'ascia top e uno strumento decisamente utile contro i malviventi. A questo giro Xiaomi e Nextool presentano sulla piattaforma di crowdfunding una fionda da sopravvivenza che cela un'arma al suo interno.

La fionda da sopravvivenza Xiaomi Nextool nasconde un “segreto” | Caratteristiche e prezzo

In realtà, volendo essere precisi, già una “semplice” fionda è in grado di fungere da arma: si tratta infatti di strumenti da utilizzare con coscienza, onde evitare incidenti. Per quanto riguarda la fionda da sopravvivenza Nextool, lanciata su Xiaomi YouPin, è presente un pratico pulsante che sblocca il dispositivo e lo rende subito pronto per l'uso; al lato opposto troviamo invece un coltello estraibile. Il tutto è racchiuso in una pratica custodia in cui trova spazio il prodotto, l'elastico ed i pallini, in modo da avere tutti gli accessori a portata di mano.





Insomma, ancora una volta Nextool ha realizzato un dispositivo semplice ed efficace, perfetto per il campeggio ed altre attività in natura. Per quanto riguarda il prezzo, la fionda da sopravvivenza viene proposta in sconto su Xiaomi YouPin a circa 13€ al cambio (99 yuan); dopo il periodo promozionale la cifra salirà a 18€, ossia 140 yuan.

