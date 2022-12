Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Dopo Note 10 Lite, un altro smartphone datato sta ricevendo l'aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 e si tratta di Samsung Galaxy S10 Lite. Presentato a inizio 2020, il terminale debuttò sugli scaffali con l'allora One UI 2.0 basata su Android 10, perciò questo dovrebbe trattarsi con molta probabilità dell'ultimo major update che riceverà.

One UI 5.0 e Android 13: l'aggiornamento arriva anche su Samsung Galaxy S10 Lite

Le novità che compongono l'aggiornamento One UI 5.0 le abbiamo trattate integralmente nell'articolo dedicato, ma possiamo farvi un sunto. A cambiare è innanzitutto la componente estetica, con nuove icone e illustrazioni, animazioni e transizioni, ma le novità toccano anche Routine e DeX, notifiche, multitasking, widget, gesture, ecosistema, fotocamera e editor della Galleria, tastiera e tanto altro.

L'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy S10 Lite è iniziato a diffondersi proprio dall'Europa, pertanto ci aspettiamo che arrivi a breve anche in Italia. Se siete fra i possessori di questo modello, potete controllare se l'aggiornamento sia disponibile andando nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

