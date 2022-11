Samsung Galaxy Note 10 Lite si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Non si placa l'espansione dell'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13: a poche ore da Galaxy S20 FE, sta arrivando anche su Samsung Galaxy Note 10 Lite. Salvo sorprese, il major update non arriverà sui modelli superiori Note 10 e 10+, essendo questi arrivati con Android 9 e giunti al terzo aggiornamento previsto con lo scorso Android 12; al contrario, Note 10 Lite è debuttato con Android 10 e vede quindi in questo aggiornamento l'ultimo che dovrebbe ricevere.

Via all'aggiornamento per Samsung Galaxy Note 10 Lite con One UI 5.0 e Android 13

Come abbiamo già discusso in precedenza, le novità di One UI 5.0 e Android 13 sono tante: nuova UI, elementi grafici e personalizzazioni, nuove animazioni ed effetti visivi, nuove Bixby Routine, widget impilabili, novità per l'ecosistema e Samsung DeX, ancora più opzioni per fotocamera, galleria ed editor multimediale, estrazione testo dalle immagini, app multi-linguaggio e tant'altro. Potete trovare l'elenco completo delle novità nell'articolo dedicato.

Come accaduto per praticamente tutti i roll-out della One UI 5.0 per i modelli che l'hanno già ricevuto, anche nel caso di Samsung Galaxy Note 10 Lite sta partendo in Europa, quindi gli utenti italiani dovrebbero essere i prossimi a riceverlo: potete controllare nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

