Basta scuse: Fairphone 3 avrà ben 7 anni di aggiornamenti

Lanciato ufficialmente nel 2019, Fairphone 3 debuttò con l'allora Android 9, è stato successivamente aggiornato all'attuale Android 13 ma la storia non è finita qui. Così come accaduto con il modello precedente, l'azienda europea ha deciso di mantenere le sue promesse, con un supporto software che rimane ancora una volta imbattuto nel panorama Android.

7 anni di aggiornamenti per Fairphone 3, in barba a tutti i competitor Android

Nel suo ultimo tweet, la compagnia ha affermato che Fairphone 3 riceverà aggiornamenti software non più fino al 2024 come inizialmente previsto bensì fino al 2026, salendo da 5 a 7 anni di aggiornamenti. Per avere un metro di paragone, sempre nel 2019 venne lanciato Google Pixel 4, il cui supporto software si è però interrotto a ottobre 2022.

Quello di Fairphone non è un obiettivo facile, perché di mezzo ci si mettono i chipmaker, Qualcomm compresa, che sono soliti interrompere il supporto software prima di quanto sperato. Quando il team Android rilascia le nuove build AOSP, i chipmaker le prendono e le adattano ai propri SoC, dopodiché i produttori di smartphone prendono le build adattate e le completano con le proprie feature. Questo vale anche per lo Snapdragon 632 che c'è dentro Fairphone 3, ufficialmente supportato non oltre ad Android 11, e questo significa che il produttore dello smartphone deve sforzarsi per fare tutto da solo.

Questo non significa che non ci siano incidenti di percorso: Fairphone 3 è stato sì aggiornato ad Android 13 ma saltando Android 12, e le patch di sicurezza mensili hanno una cadenza irregolare. E anche se Fairphone ha molti meno smartphone da gestire rispetto alla concorrenza, è comunque l'ennesima dimostrazione che aziende più grandi e più danarose potrebbero impegnarsi di più. E chissà se la storia si ripeterà anche col prossimo Fairphone 5.

