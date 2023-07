Occasioni Dreame per il Prime Day: sconti imperdibili su vacuum cleaner e robot aspirapolvere!

I Prime Day di Amazon sono due giorni di fuoco e non solo per la calura estiva (decisamente troppa, per essere solo a luglio): si tratta di 48 ore di offerte top, con un risparmio assurdo su tanti articoli di varie categorie differenti. Tra le soluzioni preferite dagli utenti troviamo i prodotti dedicati alle pulizie intelligenti, ormai entranti a far parte della vita quotidiana di tantissime persone (sia appassionati tech che alle prime armi). Per le tue pulizie smart scegli Dreame: lavapavimenti, vacuum cleaner e robot aspirapolvere, tante soluzioni per tutte le esigenze, ora a prezzo super conveniente grazie alle offerte Amazon Prime Day!

Pulizie intelligenti con i vacuum cleaner e i robot aspirapolvere Dreame: ecco le migliori offerte del Prime Day!

Crediti: Dreame

Solo per i giorni 11 e 12 luglio, il meglio dei prodotti Dreame per le pulizie intelligenti sono in promozione con sconti fino al 30% in occasione dei Prime Day di Amazon. Il brand Dreame è un marchio ormai consolidato ed apprezzato per i suoi dispositivi tech dal rapporto qualità/prezzo top: parliamo di dispositivi premium, con funzioni avanzate, un'ottima qualità costruttiva e tanti accessori. Ora alcuni dei migliori vacuum cleaner Dreame sono disponibili a prezzi decisamente ghiotti!

Crediti: Dreame

Dreame H12 Pro è la lavapavimenti senza fili adatta a chi vuole prendersi cura dei pavimenti di casa in modo intelligente e senza sforzi. Il dispositivo è dotato di un ampio serbatoio per l'acqua (900 ml), una base per l'autopulizia (con tanto di asciugatura con aria calda), fino a 35 minuti di autonomia e tanta potenza. La sua spazzola ottimizzata per la pulizia dei bordi permette di raggiungere anche le aree più difficili come vicino ai battiscopa e gli angoli.

Le offerte per il Prime Day vedono protagonisti anche i robot aspirapolvere del brand. Dreame L10s Ultra è la soluzione premium definitiva: un robot dotato di dock di svuoltamento (tramite tecnologia esclusiva DualBoost 2.0) con funzione di pulizia e asciugatura del mocio. Parliamo di un modello di punta, con una potenza di aspirazione di 5.300 PA e doppie spazzole rotanti da 180 rpm, mappatura laser degli ambienti, rilevamento 3D degli ostacoli e 5.200 mAh di batteria.

Se sei in cerca di un robottino ma vuoi risparmiare ancora, allora Dreame D9 Max è il robot aspirapolvere che fa al caso tuo. In questo caso non è presente la base di svuotamento (solo la dock di ricarica), ma il prezzo scende. Inoltre restano tutte le funzioni più importanti, con compromessi minimi. Il vacuum offre una potenza di aspirazione di 4.000 PA, è dotato della funzione di lavapavimenti e di tecnologia LiDAR per la mappatura degli ambienti ed è alimentato da una capiente batteria da 5.200 mAh (fino a 250 m2 di pulizia con una singola carica).

Infine, tra le occasioni del brand per l'Amazon Prime Day 2023 troviamo Dreame R10 Pro, l'aspirapolvere senza fili potente e conveniente. In questo caso non abbiamo la funzione di lavapavimenti; tuttavia parliamo di un vacuum cleaner con una potenza di aspirazione da 150AW, fino a 65 minuti di autonomia, spazzole dotate di luci LED (per individuare subito le aree sporche), tanti accessori in confezione ed un corpo leggero, facile da muovere (senza sforzo) e comodo da riporre (senza il minimo ingombro).

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

