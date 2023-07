La realtà aumentata è un problema per Google: si dimette il capo della divisione

Il rinnovato interesse per la realtà aumentata, virtuale e mista dovuta all'annuncio di Apple Vision Pro sembra aver fatto emergere i problemi di Google in questo settore. Dopo la dismissione del progetto per gli occhiali AR, la divisione per la realtà aumentata perde un altro pezzo: si è appena dimesso anche il Senior Director Mark Lucovsky.

Mark Lucovsky abbandona Google e attacca: “impegno instabile”

Crediti: Mark Lucovsky @ Twitter

Lucovsky è stato assunto da Google nel 2021 dopo aver lavorato al sistema operativo per la realtà aumentata di Meta, ma sembra che la visione del Senior Director e quello della compagnia non coincidessero, così come l'impegno profuso nel progetto.

“Ho deciso di lasciare il mio ruolo presso Google, dove ricoprivo la posizione di Senior Director of Engineering, responsabile dei sistemi operativi e delle piattaforme software per dispositivi AR e XR. I recenti cambiamenti nella leadership dell'AR e l'instabilità dell'impegno e della visione da parte di Google hanno pesato molto sulla mia decisione” ha dichiarato Mark Lucovsky in un tweet.

La notizia delle dimissioni del Senior Director arrivano dopo i rumor sulla chiusura di Project Iris, che hanno portato all'allontanamento di Clay Bavor. Il successo dei Google Glass non arriverà sul mercato, ma sembra che Google debba risolvere i problemi di organizzazione interna prima di gettarsi nuovamente sulla realtà aumentata, virtuale e mista.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le