Le offerte Tineco per il Prime Day: le tue pulizie smart, a prezzi super convenienti!

Quando si parla di sconti ed occasioni sul web è impossibile non farsi venire in mente il Prime Day: si tratta di uno degli eventi più importanti di sempre, un appuntamento fisso per gli amanti delle offerte sempre a caccia della miglior promozione. L'Amazon Prlme Day è un momento fondamentale perché permette di risparmiare su prodotti di qualità top, come nel caso delle lavapavimenti Tineco: il meglio della tecnologia del brand scende a prezzi assurdi, ovviamente con tutti i vantaggi del servizio Prime!

Cominciano le offerte Tineco per l'Amazon Prime Day 2023: le migliori occasioni per le tue pulizie smart

Crediti: Tineco

Con le offerte targate Tineco per l'Amazon Prime Day 2023 risparmi fino al 34% su lavapavimenti e vacuum cleaner senza fili: non parliamo di prodotti economici, ma di soluzioni di fascia alta proposti a prezzi imperdibili. Inoltre si tratta di modelli dotati delle più recenti tecnologie della compagnia, degli alleati perfetti per la pulizia e l'igiene dei pavimenti.

Tineco FLOOR ONE S5 è una lavapavimenti che conosciamo bene, smart e potente, in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato. Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco, è in grado di rilevare il quantitativo di sporco e regolare automaticamente sia la potenza di aspirazione che il flusso dell'acqua: in questo modo è possibile gestire al meglio le risorse, risparmiando acqua ed autonomia per i punti più ostici. La lavapavimenti è dotata anche di una base per l'autopulizia: il mop bagnato viene pulito ed asciugato grazie alla rotazione ad alta velocità (niente aria calda, che può favorire la formazione di batteri e cattivi odori).

Crediti: Tineco

Non mancano la pratica guida vocale, un display LED a colori e la possibilità di visualizzare tutti i parametri tramite l'app per smartphone: insomma, una soluzione potente e completa a tutto tondo!

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti nell'articolo, provate a disattivare AdBlock. Di seguito trovate i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

Tra le altre occasioni del momento troviamo anche Tineco FLOOR ONE S3, la lavapavimenti adatta a chi punta al massimo risparmio, ma senza compromessi. La tecnologia iLoop permette di ottimizzare le risorse mentre il doppio serbatoio (uno per l'acqua sporca ed uno per quella pulizia) consente di pulire i pavimenti con la massima igiene. Ancora una modello senza fili, leggero e maneggevole, accompagnato da un utile display LED per conoscere tutte le informazioni necessarie con una sola occhiata.

Volete conoscere tutte le offerte Tineco per l'Amazon Prime Day 2023? Allora eccovi serviti con gli altri prodotti disponibili in sconto (con il relativo prezzo): anche in questo caso si tratta di dispositivi convenienti, ognuno con le sue caratteristiche utili. PURE ONE S15 Essentials è l'aspirapolvere senza fili potente e ideale per i peli di animali, grazie alla spazzola anti-groviglio; FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT 3 in 1 è il set definitivo per le pulizie con lavapavimenti, aspirapolvere e aspira briciole; infine, FLOOR ONE S7 Pro è una soluzione premium per chi punta a prestazioni e qualità stellari!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le