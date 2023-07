Eleglide M2 debutta in offerta lancio: super prezzo e Xiaomi Band 8 in regalo!

La nuova bicicletta elettrica Eleglide M2 arriva finalmente in Europa e per festeggiare GeekBuying offre una promozione di lancio che permette di risparmiare quasi il 30% ed ottenere in regalo una nuovissima Xiaomi Band 8. Grazie al cambio Shimano a 24 rapporti, questa nuova bicicletta elettrica firmata Eleglide non si pone limiti: tutte le strade sono percorribili!

Eleglide M2: sospensioni idrauliche, freni a disco e velocità massima di 25 Km/h

Crediti: GeekBuying

Eleglide M2 è una bicicletta elettrica con ruote da 27.5″ e pneumatici da 2.4″, in grado di affrontare in sicurezza qualsiasi strada. Il motore da 250 W garantisce una velocità massima di 25 Km/h (in linea con le attuali normative del codice della strada italiano) per un'autonomia massima di 125 Km grazie alla batteria da 36 V 15 Ah. La bicicletta è equipaggiata con sospensioni idrauliche e freni a disco, per una maggiore protezione durante la pedalata.

Questa e-bike, inoltre, è dotata di un display LCD da 1.75″ posizionato sul manubrio, dal quale è possibile controllare il livello della pedalata assistita, l'autonomia residua e la velocità a cui si sta viaggiando. Sono disponibili 5 diversi livelli di pedalata, con la possibilità di impostare una velocità massima di 12, 16, 20, 23 e 25 Km/h.

La “walk mode” inoltre, permette di impostare la velocità ad un massimo di 6 Km/h per muoversi facilmente all'interno delle aree particolarmente strette oppure trafficate. Le impostazioni possono essere regolate anche tramite l'app grazie alla connettività wireless compatibile con iOS e Android.

La bici elettrica Eleglide M2 è disponibile in offerta lancio al prezzo di 849.99€ sulla pagina ufficiale della promozione Geekbuying. I primi 50 ordini otterranno in regalo anche Xiaomi Band 8, la nuova versione della smartband del celebre brand cinese che non è ancora ufficialmente disponibile in Europa. La spedizione del prodotto avviene direttamente dai magazzini europei ed è totalmente gratuita.

