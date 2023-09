Redmi Note 13 Pro+, tutte le colorazioni: ci sarà anche una versione speciale Camouflage

Manca pochissimo al debutto della nuova gamma Note e come da tradizione Xiaomi ha cominciato ad intensificare le anticipazioni, per stuzzicare i Mi Fan. La casa cinese ha pubblicato una sfilza di immagini render che mostrano il design di Redmi Note 13 Pro+, insieme alle colorazioni disponibili al debutto. Tra queste, oltre a quelle più classiche, troveremo una versione in pelle vegana (che abbiamo già avuto modo di osservare nei primi teaser) ed una variante con cover Camouflage, tanto tamarra quanto stilosa.

Aspettando Redmi Note 13 Pro+: tutte le colorazioni al debutto e la versione speciale AAPE

La famiglia Note 13 è in dirittura d’arrivo, ma sappiamo bene quale sarà il vero protagonista: Redmi Note 13 Pro+, il maggiore della gamma. Lo scorso anno abbiamo avuto varie novità e il supporto alla ricarica rapida da 210W mentre a questo giro ci saranno ulteriori aggiunte. Per prima cosa si tratterà del primo modello della serie dotato della certificazione IP68 mentre il cuore del terminale sarà il Dimensity 7200-Ultra, versione potenziata del chipset MediaTek. Non mancherà una fotocamera al top, ovverro un sensore Samsung HP3 da 200 MP con stabilizzazione OIS.

Insieme ai dettagli tecnici, Xiaomi ha svelato anche le colorazioni al debutto. Ci saranno le classiche Mirror Porcelain White e Midnight Black, insieme a quella Shallow Dreame Space, caratterizzata da una scocca in simil-pelle con varie sezioni di differenti colori. Infine ci sarà una versione speciale chiamata Redmi Note 13 Pro+ AAPE Trendy Limited Edition: realizzata in collaborazione con il brand di street wear avrà una cover Camouflage. Anche le nuove Redmi Buds 5 (gli auricolari true wireless in arrivo durante l’evento del 21 settembre) debutteranno nella medesima versione speciale a tema AAPE.

