Il primo smartwatch Nothing sarà CMF Watch Pro, e sarà XL

Dopo essere trapelato in rete sotto forma di leak, adesso è praticamente ufficiale: spetterà al sub-brand CMF by Nothing presentare il primo smartwatch della compagnia di Carl Pei. Si chiamerà CMF Watch Pro, e assieme agli altri prodotti in arrivo comporrà il catalogo di accessori tech che conosceremo ufficialmente fra meno di una settimana.

CMF By Nothing: uno dei primi prodotti sarà lo smartwatch CMF Watch Pro

Mancano ancora informazioni ufficiali, ma l'erronea comparsa sullo store indiano Flipkart di dice che CMF by Nothing Watch Pro sarà uno smartwatch dotato di un ampio schermo AMOLED da 1,96″ con luminosità da oltre 600 nits. Le specifiche trapelate in precedenza aggiungono ulteriori dati, come refresh rate a 50 Hz, connettività Bluetooth 5.3, GPS, autonomia fino a 13 giorni e funzionalità quali monitoraggio cardiaco, SpO2, sonno e stress per oltre 110 modalità sportive. Misurerebbe dimensioni di 46,9 x 39,87 x 11,4 mm, 31,1 grammi di peso e avrebbe certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

L'appuntamento è ufficialmente settato per il 26 settembre, giorno in cui scopriremo non soltanto questo smartwatch targato CMF by Nothing ma anche gli altri accessori, cioè le cuffie TWS Buds Pro e il caricatore GaN 65W.

