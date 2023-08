CMF by Nothing: un leak mostra Watch Pro e gli altri accessori in arrivo

Mentre la casa madre ha dato il via al rilascio di OS 2 a bordo del primo Phone (1), si comincia a parlare in modo più “concreto” del suo nuovo sub-brand. Un leak ha anticipato un bel po' di dettagli sui prodotti CMF by Nothing in arrivo: Watch Pro, Buds Pro e c'è spazio anche per un caricatore GaN. Ecco che cosa ci aspetta da questa nuova realtà, anche se ovviamente è bene prendere il tutto come una semplice indiscrezione.

CMF by Nothing: un leak svela quasi tutto su Watch Pro e gli altri prodotti in arrivo

Crediti: AlchimistLeaks

Prima di procedere con le novità è bene sottolinearlo ancora una volta: il leak trapelato in queste ore è davvero troppo approfondito e non è detto che sia reale. Tuttavia l'azienda ha già confermato che entro fine anno arriveranno almeno uno smartwatch ed un paio di auricolari true wireless, quindi questa potrebbe essere una ghiotta anticipazione oppure un piccolo antipasto in attesa di qualcosa di può tangibile. Secondo quanto riportato dalla fonte, CMF by Nothing dovrebbe lanciare Watch Pro, le TWS Buds Pro ed un caricabatterie GaN da 65W.

Crediti: AlchimistLeaks

Per quanto riguarda il primo smartwatch del brand, questo sarebbe caratterizzato da una cassa squadrata, un cinturino in silicone (Black oppure Orange), un display ampio ed una cornice metallica. Nothing Watch Pro avrebbe dalla sua uno schermo AMOLED da 1,96″ con il supporto ad oltre 100 quadranti e fino a 600 nit di luminosità. Le dimensioni sarebbero di 46,9 x 39,87 x 11,4 mm per un peso di 31,1 grammi; non mancherebbe la certificazione IP68 mentre la batteria sarebbe un'unità da 330 mAh (fino a 13 giorni di autonomia). Presenti all'appello oltre 110 modalità sportive, il Bluetooth 5.3, il GPS, il monitoraggio dell'attività cardiaca, dei valori SpO2 e del sonno. Il leaker riporta anche il presunto prezzo, ossia circa 50€ al cambio attuale (4499 INR).

Crediti: AlchimistLeaks

Si passa poi agli auricolari CMF by Nothing Buds Pro, soluzione dotata di driver da 10 mm, tecnologia Super Bass dinamica, 6 microfoni per la riduzione del rumore in chiamate, cancellazione attiva del rumore ANC fino a 45 dB, certificazione IP54 e batterie da 460 mAh e 55 mAh. Grandissima autonomia, fino a 11 ore di riproduzione e fino a 37 ore contando anche la custodia. Il prezzo sarebbe di circa 39€ al cambio, ossia 3499 INR.

Crediti: AlchimistLeaks

La panoramica si conclude con CMF Power 65W GaN ossia un caricabatterie con tecnologia al nitruro di gallio. In questo caso il prezzo sarebbe di 33€ al cambio, 2999 INR.

Oltre alle immagini dei dispositivi è presente la data d'uscita: tutte le novità CMF by Nothing dovrebbero fare capolino il prossimo 26 settembre. Come sottolineato all'interno dell'articolo, questo leak sembra troppo bello per essere vero (vista la presenza di immagini, prezzi e data), quindi vi consigliamo di prenderlo con cautela fino all'arrivo di ulteriori informazioni.

