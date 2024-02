TikTok resta senza musica: niente accordo con Universal

Aggiornamento 01/02: in seguito al mancato accordo tra TikTok e Universal Musica Group, l’etichetta discografica ha iniziato a rimuovere i brani dei suoi artisti dalla piattaforma social di ByteDance. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

La musica è una parte fondamentale di TikTok, ma ben presto il noto social network potrebbe ritrovarsi senza i brani degli artisti più famosi al mondo a causa della scadenza del contratto con una delle case discografiche più grandi. Tra qualche ora, infatti, scadrà l’accordo tra il social di ByteDance e Universal Music Group e gli utenti potrebbero di colpo ritrovarsi senza musica per i loro balletti.

L’accordo con Universal Music sta per terminare: TikTok rimarrà senza musica?

Crediti: Canva

Le due parti, secondo quanto riportato da Variety, sarebbero in disaccordo sui nuovi termini contrattuali, con TikTok accusa da Universal Music Group di aver fatto un’offerta troppo bassa rispetto al passato. Il problema sembrerebbe essere legato anche ai compensi per gli artisti e alla creazione di musica con intelligenza artificiale. L’attuale contratto scadrà il 31 gennaio 2024, quindi agli utenti potrebbero restare davvero poche ore prima di veder sparire la loro musica preferita.

I brani di artisti come Taylor Swift, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Rosalía, Harry Styles, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Elton John, J Balvin, Brandi Carlile, Coldplay, Pearl Jam, Bob Dylan e Post Malone, se l’accordo non dovesse essere rinnovato, non potranno più essere utilizzati su TikTok.

Aggiornamento 01/02: Niente accordo, Universal rimuove i suoi brani da TikTok

Crediti: The Verge

L’accordo tra ByteDance e Universal Music Group non è arrivato e la celebre etichetta discografica ha iniziato la rimozione di tutti i brani dei suoi artisti più famosi da TikTok. Visitando i profili degli artisti infatti, le loro canzoni non risulteranno più disponibili per l’ascolto e per l’utilizzo all’interno dei video. Non ci resta che attendere l’evoluzione di questa situazione che si preannuncia parecchio spinosa per entrambe le parti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le