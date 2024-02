Sky Mobile ufficiale: offerte e prezzi del nuovo operatore

Era nell’aria, e adesso è ufficiale: Sky Mobile è il nuovo operatore telefonico, al debutto nel mercato italiano. A differenza delle varie TIM, Vodafone, Wind3 e Iliad, parliamo di un operatore virtuale che si appoggia all’infrastruttura “di “Powered by Fastweb“. Vediamo quali sono caratteristiche e offerte telefoniche di Sky Mobile e a quali prezzi vengono proposte al pubblico.

Sky Mobile, la compagnia debutta nel mercato telefonico in Italia

Crediti: Sky Mobile

Sky Mobile ha il 99% di copertura 4G in Italia e non manca il supporto 5G, e vanta l’assenza di costi nascosti, così come di nessun vincolo o penale di disdetta. Le offerte telefoniche sono due: Sky Mobile costa 7,95€ al mese per avere minuti illimitati verso fissi e mobili, SMS illimitati e 150 GB col 5G di Fastweb, Sky Mobile Full a 9,95€ al mese per salire a 200 GB e Sky Mobile Maxi per avere 300 GB al costo di 11,95€ al mese; in ogni caso, c’è un costo una tantum di 10€ per l’acquisto della SIM e sono disponibili 9/11/13 GB per navigare in roaming.

Ci sono anche offerte convergenti per mobile e fisso, potendo aggiungere Sky WiFi per navigare da casa su rete Fastweb senza costo d’attivazione e con modem Sky WiFi Hub incluso:

Sky Mobile + Sky WiFi – 37,85€ al mese (in offerta a 32,85€ per 1 anno)

Sky Mobile Full + Sky WiFi – 39,85€ al mese (in offerta a 34,85€ per 1 anno)

Sky Mobile Maxi + Sky WiFi – 41,85€ al mese (in offerta a 36,85€ per 1 anno)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le