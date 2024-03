Xiaomi 14 Ultra Titanium: l’azienda spiega perché costa così tanto

Anche questa generazione di top di gamma Xiaomi ha il suo modello esclusivo: si chiama Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, e il nome parla chiaro. Al contrario di Apple e Samsung, che l’hanno utilizzato su tutte le unità del proprio flagship, Xiaomi ha deciso di utilizzare il titanio unicamente sulla sua versione più limitata, sia che si parli di disponibilità sul mercato che di prezzo.

Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition debutta sul mercato: ecco le sue tecnologie

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition non è il primo del suo tipo all’interno della serie 14, visto che in precedenza abbiamo fatto la conoscenza anche di Xiaomi 14 Pro Titanium Edition. Entrambi sono acquistabili solamente in Cina e con una tiratura ristretta, e non soltanto per ragioni di marketing: utilizzare un materiale come il titanio ha un basso tasso di rendimento, e questo significa che Xiaomi preferisce non usarlo su larga scala per evitare di produrre unità da scartare.

C’è però una differenza fra i due smartphone: rispetto a quella TA-2 del modello Pro, Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition utilizza la lega di titanio TC-4. Rispetto alla variante standard dello smartphone, questo materiale offre un alto grado di resistenza pari a 900 MPa, con una resistenza allo snervamento migliore del +214% e una durezza aumentata del +259%. Affinché potesse realizzarlo, Xiaomi ha adoperato per la prima volta il processo di stampaggio ad iniezione, che raggiunge temperature fino a 1600°C per la liquefazione ad altissima temperatura della polvere di titanio, che viene poi processata tramite stampaggio a compressione ad altissima pressione a 50.000 MPa.

Tutto questo ha ovviamente un costo: in Cina, Xiaomi 14 Ultra ha un costo di partenza di 6.499 CNY (834€), che nella sua variante Titanium Edition sale a 8.799 CNY (1.128€). Questo spiega il perché non sia stata portata sul mercato Global: se la variante standard costa 1.499€, quella in titanio avrebbe potuto avere un costo attorno ai 2.000€.

