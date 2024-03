Realme 12 Pro e 12 Pro+ ufficiali in Italia: sono i Camera Phone della fascia media!

Dopo il debutto in India la nuova serie Number di Realme è pronta a fare capolino anche alle nostre latitudini. Si sono fatti attendere ma alla fine Realme 12 Pro e 12 Pro+ sono finalmente ufficiali in Italia: andiamo a scoprire tutte le novità di questi mid-range che si atteggiano a Camera Phone, insieme ai prezzi per il nostro paese.

Realme 12 Pro e 12 Pro+ arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi mid-range

Crediti: Realme

Ovviamente è impossibile non cominciare con Realme 12 Pro+, il vero protagonista della gamma: si tratta infatti di un dispositivo particolarmente atteso dato che porta il teleobiettivo con zoom a periscopio nella fascia media (o medio-alta). Una novità non da poco dato che parliamo di una feature presente a bordo dei principali top di gamma: inizialmente era una caratteristica limitata ad alcuni modelli ma ora è presente a bordo di tutti i più importanti Camera Phone.

Un design elegante e raffinato, ispirato agli orologi di lusso

Crediti: Realme

Il nuovo smartphone della famiglia Number presenta un look elegantissimo, grazie alla collaborazione con il designer Ollivier Savéo (noto per le partnership con marchi prestigiosi come Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling e Quentin). Il modulo fotografico è ispirato agli orologi di lusso, con un ampio quadrante circolare ed una lunetta dentellata dorata. Inoltre la cover posteriore è realizzata in pelle vegana, con una texture metallica che divide il dispositivo in due parti, nelle colorazioni Submarine Blue e Navigator Beige. Il corpo è certificato IP65.

Un Camera Phone per la fascia media

Crediti: Realme

Il display è un pannello OLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+, bordi curvi, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 2000 Hz istantanei, luminosità di picco di 950 nit e lettore d’impronte integrato. Il cuore del mid-range è lo Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm, fino a 2,4 GHz) con 8/12 GB di RAM (è possibile sfruttare fino a 12 GB di Virtual RAM aggiuntiva) e fino a 512 GB di storage; il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W. Lato software è presente l’ultima Realme UI 5.0 e non mancano caratteristiche come il supporto Dual SIM 5G.

Crediti: Realme

Il pezzo forte è il comparto fotografico, da vero top di gamma: si tratta di una tripla fotocamera da 50 + 64 + 8 MP composta da un sensore Sony IMX890 con OIS (visto a bordo di numerosi flagship), un teleobiettivo a periscopio OV64B con stabilizzazione OIS e zoom ottico 6x ed un ultra-grandangolare. Per gli autoscatti è presente una selfie camera da 32 MP.

Che cosa cambia con Realme 12 Pro? Il fratello minore riprende tutte le caratteristiche viste finora, fatta eccezione per il chipset e la fotocamera. Il design resta invariato, con la stessa eleganza e i materiali premium, così come il display. Il SoC che troviamo a bordo è invece lo Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, fino a 2,2 GHz) mentre il comparto fotografico è un triplo modulo da 50 + 32 + 8 MP con un sensore IMX882 (con OIS), un teleobiettivo con zoom 2X e una ultra-grandangolare. Cambia anche la selfie camera, in questo caso un’unità da 16 MP.

Realme 12 Pro e 12 Pro+: prezzi e promozioni in Italia

Per quanto riguarda il prezzo, Realme 12 Pro viene proposto nelle configurazioni da 8/256 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 399,9€ e 449,9€. Entrambe le versioni saranno in promozione a 299,9€ e 399,9€. Passando a Realme 12 Pro+, in questo caso il prezzo parte da 499,9€ per la versione base da 8/256 GB (in promo a 399,9€) mentre la variante da 12/512 GB viene proposta a 549,9€ (in offerta lancio a 499,9€). Entrambi gli smartphone saranno disponibili presso i principali store (tra cui MediaWorld, sia Pro che Pro+) e su Amazon.

