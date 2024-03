CMF by Nothing Buds a 31€ su Amazon: le nuove TWS con ANC e audio DIRAC

Gli auricolari true wireless economici di Nothing debuttano in Italia e sono disponibili all’acquisto su Amazon. Si tratta delle TWS CMF by Nothing Buds, versione minore rispetto al modello Pro (protagonista anche della nostra recensione) ma con nulla da invidiare ed un prezzo decisamente ghiotto grazie a quest’offerta lancio!

CMF by Nothing: gli auricolari true wireless CMF Buds sono disponibili su Amazon, subito in sconto

Crediti: CMF

Nonostante si tratti della proposta economica di CMF, sub-brand di Nothing, gli auricolari true wireless non si fanno mancare nulla. Abbiamo la cancellazione del rumore ANC fino a 42 dB, la certificazione IP54 contro schizzi di acqua e sudore, la tecnologia Ultra Bass 2.0 e l’audio HD con ottimizzazioni Dirac. Ciascun auricolare offre una batteria da 45 mAh, per un’autonomia complessiva di circa 8 ore (che salgono a 35,5 ore considerando anche la custodia di ricarica). Presente all’appello anche la riduzione del rumore in chiamata, grazie a 4 microfoni HD con tecnologia dedicata. Completano il quadro la connettività Bluetooth 5.3 con Fast Pair, driver da 12,4 mm e la connessione Dual Device.

Crediti: CMF

I nuovi auricolari true wireless CMF by Nothing Buds debuttano su Amazon e sono subito in offerta lancio: le TWS sono acquistabili in preordine (con spedizione Prime dal 18 marzo) a 31,49€ anziché 39€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

