Google lancia Android 14 QPR3 Beta 2: tutte le novità

Google ha pubblicato in queste ore la seconda beta del terzo grande aggiornamento di Android 14 che prenderà il nome di QPR3. Con questa nuova versione di test, l’azienda di Mountain View permette a sviluppatori e utenti interessati di mettere alla prova le novità relative al prossimo grande aggiornamento in arrivo per il sistema operativo mobile.

Novità per feedback aptico ed impostazioni con la seconda beta di Android 14 QPR3

Crediti: 9to5Google

Android 14 QPR3 Beta 2 è disponibile da oggi per tutti gli iscritti al Beta Program con smartphone Pixel. Le novità di questa nuova versione di test riguardano principalmente la vibrazione attivata in nuovi contesti e un design aggiornato della pagina delle impostazione. Di seguito trovate tutti i cambiamenti apportati in questa nuova beta.

Aggiunto feedback aptico quando si regola la luminosità

Regolazione del feedback aptico per la tastiera

Toggle per abilitare le estensione del software della fotocamera

Design aggiornato per le impostazioni

Passkey nel Gestore delle Password

Risolti diversi problemi e bug

Attualmente sembra esserci problemi con l’installazione di questa beta tramite sideloading: il consiglio, quindi, è quello di effettuare l’aggiornamento OTA tramite “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le