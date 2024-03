Xiaomi SU7, data di vendita ufficiale: “Pronti alla guerra dei prezzi”

Ci siamo: dopo tante voci di corridoio, Xiaomi SU7 ed SU7 Max hanno una data di vendita ufficiale. Era fine dicembre 2023 quando la compagnia di Lei Jun presentava al grande pubblico la sua prima auto elettrica, ufficializzando così il suo ingresso nell’industria automobilistica. A distanza di mesi, Xiaomi ha annunciato quando i consumatori potranno acquistarla e portarla così su strada.

Xiaomi annuncia la data di vendita ufficiale della sua prima auto elettrica SU7

Crediti: Xiaomi

La data è fissata per il 28 marzo, come precedentemente vociferato: da quel momento in poi, i clienti potranno ordinare l’auto elettrica Xiaomi, le cui consegne partiranno nei giorni subito successivi. Sarà possibile provarla già dal 25 marzo all’interno di 59 negozi all’interno di 29 città in Cina, ricordando che la SU7 rimarrà un’esclusiva cinese, salvo cambiamenti più in là nel tempo.

Mancano ancora informazioni sul prezzo, però: Xiaomi si è limitata a dichiarare di essere “completamente preparata per la guerra dei prezzi“, essendo il mercato cinese delle auto elettriche particolarmente competitivo e ricco di brand coinvolti. Secondo i rumor finora circolati in rete, il prezzo di partenza potrebbe aggirarsi attorno ai 250.000 CNY, pari a circa 32.000€, considerato che in Cina la rivale Tesla Model 3 parte da circa 245.900 CNY (31.000€).

