Samsung Galaxy A55 e A35 ufficiali: mid-range sì, ma con novità da flagship

Il segreto di Pulcinella è stato svelato con l’annuncio di Samsung Galaxy A55 e A35, i due nuovi smartphone mid-range di cui sapevamo già tutto. Nelle scorse settimane, i leak ce li hanno raccontati in lungo e largo, fra immagini, specifiche e novità: adesso sono stati presentati ufficialmente, perciò possiamo anche conoscerne prezzi e disponibilità.

Samsung presenta ufficialmente i nuovi Galaxy A55 e A35: novità e differenze

Esteticamente sono praticamente uguali e incarnano gli stilemi estetici a cui Samsung ci ha abituati da un po’ di tempo a questa parte: schermo punch-hole centrale e tripla fotocamera verticale. Sia Samsung Galaxy A55 che A35 condividono lo stesso grado di resistenza, fra certificazione IP67 contro liquidi e polvere e protezione Gorilla Glass Victus per lo schermo; quest’ultimo è un pannello Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9 con densità di 390 PPI, refresh rate a 120 Hz e Vision Booster fino a 1.000 nits.

Entrambi hanno sensore ID ottico sotto al display e speaker stereo, anche se A35 ha telaio in plastica mentre A55 in metallo; ambedue hanno comunque il design Key Island, con il frame laterale più pronunciato in corrispondenza dei tasti. La principale differenza sta sotto al cofano: A35 è mosso dall’Exynos 1380, mentre A55 dall’Exynos 1480 a 4 nm. Ecco cosa cambia:

Exynos 1380 Exynos 1480 Processo 5 nm 4 nm CPU 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 4 x 2,75 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G68 MP5 Samsung Xclipse 530

È la prima volta che la sua GPU proprietaria con architettura AMD RDNA2 trova spazio in un prodotto di fascia media, dopo aver debuttato prima sulla serie Samsung Galaxy S22 e poi sulla serie S24. Samsung Galaxy A35 è disponibile con memorie da 6/8 GB di RAM mentre A55 con 8/12 GB, ed entrambi hanno 128/256 GB di ROM espandibili via microSD e batteria da 5.000 mAh con ricarica 25W.

Il software si basa su Android 14 e One UI 6.1 con 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, non mancano Samsung Knox e Knox Vault per la sicurezza e la connettività è di tipo 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0. Le differenze le troviamo anche nel comparto fotografico: Galaxy A35 ha una tripla 50+8+5 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare, macro e selfie camera da 13 MP f/2.2, con A55 che ha un più avanzato ultra-grandangolare da 12 MP e selfie camera da 32 MP f/2.2; inoltre, A55 ha un ISP AI che permette funzioni come Nightography, Ritratto Notturno e video Super HDR a 12 bit.

Samsung Galaxy A35 è disponibile nelle colorazioni Ice Blue, Lavender, Lemon Yellow e Navy Blue, A55 in quelle Ice Blue, Green, Lilac e Navy: per il momento, non abbiamo ancora informazioni su prezzi e disponibilità in Italia.

