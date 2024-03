Spotify introduce i video musicali: disponibili anche in Italia

Spotify, il servizio di musica in streaming per eccezione, ha deciso di rinnovare la propria offerta proponendo agli utenti anche i filmati i videoclip delle canzoni più famose in riproduzione nel panorama mondiale. I video potranno essere visualizzati sia nell’app mobile che in quella desktop, ma non da tutti: questa nuova funzione, infatti, è riservata soltanto agli utenti abbonati al piano Premium del celebre servizio di streaming musicale.

I video musicali arrivano su Spotify, ma solo per gli utenti Premium

A partire da oggi, i video musicali sono disponibili in versione beta su Spotify in ben 11 paesi: Brasile, Colombia, Germania, Indonesia, Italia, Kenya, Paesi Bassi, Polonia, Filippine, Svezia e Regno Unito. Anche nel nostro paese, quindi, si potrà sfruttare in anteprima questa nuova funzionalità, a patto che si abbia un abbonamento Premium attivo. Per il momento, infatti, gli utenti gratis dovranno continuare a guardare i video musicali su altre piattaforme.

La riproduzione del filmato si avvia automaticamente all’inizio della riproduzione del brano (se quest’ultimo ha un videoclip associato) e può essere visualizzato a schermo intero effettuando la rotazione in orizzontale dello smartphone. Sul desktop, i video musicali vengono visualizzati nella colonna di destra con le informazioni sul brano e sull’artista attuali, mentre sulle Smart TV la riproduzione del filmato avviete automaticamente.

Chi invece preferisce non usufruire di questa nuova modalità di visione e di ascolto, potrà tornare alla versione classica del brano facendo tap sul pulsante “torna all’audio” per disattivare la riproduzione del filmato. Utilizzerete questa nuova funzionalità, oppure preferite il caro vecchio ascolto classico? Fatecelo sapere nei commenti!

