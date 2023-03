Google Pixel 8 Pro trapela in rete con un nuovo misterioso sensore

Con il solito anticipo che caratterizza i leak legati agli smartphone di Google, in rete si inizia a parlare del nuovo Pixel 8 Pro, dispositivo di punta che andrà a caratterizzare la nuova generazione di prodotti firmati Big G. In queste ore sono emerse in rete le prime immagini render di Google Pixel 8 Pro, che mostrano un misterioso sensore nel blocco fotocamera.

I render di Google Pixel 8 Pro arrivano sul web: ecco le novità del nuovo smartphone

Due celebri insider hanno pubblicato in queste ore le prime immagini realizzate in CAD del nuovo Pixel 8 Pro di Google, offrendo un primo sguardo ad un design molto simile a quello che ha caratterizzato la produzione della serie Pixel 7 di quest'anno.

A quanto pare, il nuovo flagship dirà addio ai bordi curvi per far spazio ad uno schermo completamente piatto da 6.52″ con bordi molto più sottili rispetto alla precedente versione. La vera novità, tuttavia, potrebbe essere rappresentata da un nuovo sensore posizionato all'interno del blocco fotocamera di cui al momento non si conoscono le funzionalità.

Viene mantenuta la configurazione a tre fotocamere, ma in prossimità del flash LED troviamo un quarto sensore circolare che potrebbe rappresentare la presenza della tecnologia LiDAR: un particolare tipo di misurazione della distanza che illumina con un laser gli oggetti inquadrati. Le dimensioni esatte del dispositivo dovrebbero essere di 162.6×76.5×8.7 millimetri.

Google Pixel 8 Pro arriverà probabilmente nel Q4 del 2023, equipaggiato con il chipset Tensor G3 che i rumor vogliano venga realizzato da Samsung con il processo di produzione a 4 nm.

