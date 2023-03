Samsung Galaxy S23 diventa il Camera Phone perfetto con questi nuovi accessori

Sono passati quasi due mesi dall'uscita dei nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra ed ora il trittico di top di gamma guadagna dei nuovi accessori destinati agli appassionati di fotografia. Che siate dei amatori o dei creator esperti in cerca di soluzioni per lavorare al meglio con il vostro top di gamma, i nuovi Camera Grip Stand e Slim Tripod Stand sono perfetti per foto e video impeccabili.

Samsung Galaxy S23 Series: ecco i nuovi accessori dedicati agli amanti delle foto e ai creator

Camera Grip

Entrambi gli accessori hanno fatto capolino sul sito ufficiale UK di Samsung e sembrano davvero niente male. Si collegano allo smartphone tramite il Gadget Case (disponibile per tutti e tre i flagship) e hanno un design minimale ed elegante. Per quanto riguarda il Camera Grip Stand, si tratta di un accessorio per impugnare al meglio il vostro Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra mentre scattate una foto o girate un video.

Il gadget integra anche un pulsante di scatto sulla parte superiore ed un pratico treppiede. Inoltre il dispositivo può essere posizionato in varie angolazioni.

Passando allo Slim Tripod Stand, in questo caso abbiamo qualcosa di più semplice: si tratta, infatti, di un treppiede in formato mini in grado di mantenere il dispositivo in modalità orizzontale o verticale.

Slim Tripod

Per quanto riguarda i prezzi degli accessori, Samsung non ha ancora confermato quello del Camera Grip Stand; il modello Slim Tripod viene proposto invece a circa 38€ al cambio (ossia 34 sterline).

Come evidenziato sopra, nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S23 hanno debutto sullo store ufficiale UK ma è probabile che arrivino successivamente anche in altri mercati. Teniamo le dita incrociate e speriamo in un debutto anche in Italia; nel frattempo avete già dato un'occhiata alla voci (insistenti e discordanti) sul prossimo Galaxy S23 FE?

