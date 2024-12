Recensione SSD Samsung 990 EVO Plus 4TB: l’interfaccia PCIe ibrida è il vero PLUS

Nel panorama degli SSD, l’evoluzione verso standard sempre più avanzati, come il PCIe 5.0, ha introdotto velocità di trasferimento impressionanti ma spesso accompagnate da problemi di surriscaldamento. In questo contesto, Samsung ha scelto un approccio differente con il suo 990 EVO Plus, una soluzione di fascia media che offre un equilibrio tra prestazioni, efficienza e prezzo. Questo SSD rappresenta un’evoluzione del 990 EVO, con miglioramenti significativi in velocità e gestione termica, pur mantenendo compatibilità con PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2.

Lui si colloca nella fascia medio alta degli SSD, e potrebbe rappresenta una scelta interessante per chi cerca un’unità SSD per laptop, console o sistemi con spazi limitati, dove il controllo termico è cruciale.

Recensione SSD Samsung 990 EVO Plus 4TB

Design e Costruzione

Il design del Samsung 990 EVO Plus riflette l’approccio minimalista ma funzionale tipico degli SSD consumer di Samsung. La scheda PCB interamente nera conferisce un aspetto pulito e professionale, lontano dai tradizionali circuiti verdi presenti nei prodotti di fascia bassa. Questo non solo migliora l’estetica, ma dimostra anche l’attenzione ai dettagli che Samsung riserva ai suoi prodotti. Si tratta di un’unità a lato singolo (single-sided), una caratteristica che ottimizza l’ingombro e la rende ideale per dispositivi compatti come laptop ultrasottili, console di gioco e sistemi portatili. La configurazione single-sided non solo semplifica l’installazione, ma migliora anche la gestione del calore, poiché riduce il numero di componenti attivi su ciascun lato della scheda.

Il cuore tecnologico del 990 EVO Plus è il nuovo controller SSD a 5 nm di Samsung, che rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai modelli precedenti. Questo controller non solo consuma meno energia rispetto alle generazioni passate, ma genera anche meno calore, una combinazione ideale per i dispositivi mobili o per ambienti con raffreddamento limitato. Sebbene l’assenza di una cache DRAM possa sembrare una scelta insolita per un SSD di questa fascia, Samsung ha compensato questa mancanza con tecnologie avanzate integrate nel controller, come l’uso della memoria NAND di tipo TLC (Triple-Level Cell) ad alte prestazioni.

Un altro aspetto del design è la presenza di adesivi termici strategicamente posizionati sulla scheda. Questi adesivi non solo ospitano informazioni identificative del prodotto, ma agiscono anche come dissipatori di calore passivi, aiutando a mantenere le temperature operative entro livelli accettabili. Ciò si traduce in prestazioni costanti anche durante carichi intensivi, riducendo il rischio di throttling termico, un problema comune nei dispositivi che spingono al massimo le velocità di trasferimento.

Tuttavia la vera chicca di questo dispositivo è la sua versatilità: il Samsung 990 EVO Plus aumenta la sua compatibilità con configurazioni PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2. Questo significa che l’unità può essere utilizzata sia su dispositivi più datati che supportano solo PCIe 4.0, sia su hardware di ultima generazione con slot PCIe 5.0. Tuttavia, l’adozione di sole due corsie PCIe in modalità 5.0 limita le velocità massime che l’unità può raggiungere rispetto agli SSD PCIe 5.0 x4, il che potrebbe deludere chi cerca le massime prestazioni assolute, ed è l’unica vera ragione per cui l’ho definito di fascia “medio-alta”.

Prestazioni e benchmark

PEr sfruttare al massimo il potenziale di questo SSD di Samsung è necessario dotarsi di una piattaforma hardware compatibile al 100%, altrimenti ci ritroverà tra le mani un SSD notevolmente castrato. In questo caso Samsung mi ha colto di sorpresa con l’invio di questo SSD, perciò non ero pronto a provarlo a lungo termine, se non sulla mia PS5, che però era impolverata da un po’.

Ho installato, dunque, sul PC di un amico con scheda madre compatibile, per una sessione di benchmark su CrystalDiskMark, il Samsung 990 EVO Plus e, sebbene non sia il drive più veloce in assoluto, offre velocità di lettura e scrittura sequenziali di tutto rispetto, con valori nominali di 7.118 MB/s in lettura e circa 6.000 MB/s in scrittura, numeri che si avvicinano ai limiti massimi dello standard PCIe 4.0, ma soprattutto fedelissimi ai valori dichiarati dal produttore.

Le prestazioni non si limitano alle velocità sequenziali. Nei test di accesso casuale, che riflettono meglio l’uso quotidiano, il 990 EVO Plus ha offerto risultati notevoli. Con carichi 4K casuali a queue depth 32 e thread 1 (RND4K Q32T1), l’unità ha registrato una velocità di lettura di 733 MB/s e una velocità di scrittura di 516 MB/s. Questi numeri sono in linea con altri SSD PCIe 4.0 di fascia alta e lo rendono adatto a scenari come l’avvio rapido del sistema operativo, il caricamento di giochi e applicazioni pesanti e il multitasking intenso.

Un aspetto interessante è che, nonostante la mancanza di una cache DRAM dedicata, il 990 EVO Plus gestisce efficacemente le operazioni grazie a un sistema di caching dinamico basato sulla memoria NAND. Questa soluzione consente di mantenere prestazioni elevate durante carichi leggeri e medi, anche se potrebbe essere meno efficace durante operazioni intensive e prolungate rispetto a SSD dotati di DRAM. Tuttavia, per l’uso tipico, la differenza è spesso impercettibile, e la riduzione dei costi giustifica questa scelta progettuale.

Il test a lungo termine, però, l’ho condotto con un case esterno che avevo acquistato su Amazon mesi fa, che però supporta una velocità massima di 10Gbps, quindi inferiore a quella massima supportata dal nuovo SSD di casa Samsung; in effetti se date un’occhiata ai benchmark qui in basso le velocità sono decisamente inferiori rispetto al massimo offerto dal gioiellino di casa Samsung e, nel caso voleste utilizzarlo come SSD esterno, vi consiglio di spendere poco meno di 100 euro per acquistare un case adeguato a quelle che sono le reali potenzialità di questo 990 Evo Plus.

Screenshot Screenshot

Considerazioni e prezzo

Il Samsung 990 EVO Plus rappresenta un aggiornamento valido rispetto al 970 EVO e si colloca come un’opzione interessante per chi cerca prestazioni di un certo livello, seppur non sia la soluzione più economica e senza dubbio dal miglior rapporto qualità prezzo. Se acquistato in offerta, come ad esempio la versione attualmente in offerta su Amazon da 2TB a 179€, può essere una buona soluzione; nel mio caso ho ricevuto in prova la versione da 4TB, il cui prezzo di listino è di 399 euro (scontato è acquistabile intorno ai 300 euro).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Samsung Memorie MZ-V9S4T0BW 990 EVO Plus SSD Interno da 4TB, PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0, memoria progettata per professionisti e giocatori... 317,93€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 12/12/2024 19:41

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le