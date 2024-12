Xiaomi HyperOS 2 Global: cosa cambia da HyperOS 2 China

In queste settimane è ufficialmente iniziato il roll-out di HyperOS 2 Global, l’ultima fatica lato software da parte del team di sviluppatori di casa Xiaomi. Questo rilascio ci dà modo di capire quali siano le differenze rispetto ad HyperOS 2 China: come ogni brand cinese, anche Xiaomi è solita realizzare un’interfaccia che non è uguale per tutti gli utenti in giro per il mondo.

HyperOS 2 Global arriva ufficialmente, ma cosa cambia rispetto ad HyperOS 2 China?

Visitando il sito italiano, Xiaomi ci mostra la panoramica delle nuove funzionalità che compongono HyperOS 2 Global e di conseguenza anche HyperOS 2 EEA, ovvero la versione europea che riguarda l’Italia. In primis c’è il look rinnovato, che nell’ultimo aggiornamento della compagnia si sostanzia in nuove e più fluide animazioni, così come un app meteo con effetti 3D dinamici che mutano in tempo reale in base all’andamento meteorologico.

L’altro focus è l’interconnettività fra dispositivi, con migliorie che portano un +33% nella velocità di trasferimento dei dati, +15% nella frequenza di sincronizzazione fra schermi diversi e +71% nel consumo energetico fra dispositivi diversi. A proposito di ecosistema, la nuova modalità Schermata iniziale+ 2.0 permette di usare app fra smartphone e tablet, inviare il flusso audio verso speaker Bluetooth e rispondere alle chiamate su smartphone dal tablet. C’è anche un’altra novità gradita in tal senso, ovvero il supporto a Link to Windows, potendo così accedere allo smartphone da PC Windows per trasferire file, rispondere a chiamate, messaggi e fare il mirroring del telefono.

Detto questo, cosa cambia rispetto ad HyperOS 2 China? Anche in questo caso, per capirlo facciamo affidamento al sito cinese, e la prima differenza è ovviamente HyperAI. Come prevedibile, l’intelligenza artificiale sviluppata per il mercato cinese non è disponibile in occidente e viceversa, e il motivo è legato a come il governo cinese regolamenta l’utilizzo di internet e di conseguenza quali informazioni possono venire trattate dai sistemi AI; a proposito,, sul sito occidentale non c’è nessuna menzione dei wallpaper generati tramite AI. Xiaomi rilascerà mai una versione internazionale del suo HyperAI? Non lo sappiamo, ma è più probabile che si affidi unicamente a Google, per esempio integrando quel Cerchia e Cerca assente nelle ROM cinesi.

Spostandoci sul comparto ecosistema, sul sito cinese troviamo altre aggiunte, ovvero Cross-Device Clipboard 2.0 per condividere i copia/incolla fra dispositivi e Cross-Device Camera 2.0 per condividere le inquadrature delle fotocamere fra dispositivi; inoltre, HyperOS 2 China aggiunge anche il TV Picture-in-Picture per fare il mirroring dello smartphone sulla TV e il supporto all’ecosistema Apple per il trasferimento dei dati.

