EMUI 15 ufficiale: le novità di Huawei per il mercato Global

È ufficiale: Huawei porterà anche in occidente (Italia compresa) il suo ultimo pieghevole Mate X6, e con esso arriverà anche la EMUI 15. Come prevedibile, niente da fare per HarmonyOS NEXT, che per la sua natura anti-Android è incompatibile con il nostro mercato fuori dalla Cina. C’è però un nuovo aggiornamento software anche per gli utenti Global di Huawei, perciò vediamo cosa cambia.

Huawei annuncia il nuovo aggiornamento software alla EMUI 15: cosa cambia

L’aggiornamento EMUI 15 cambia la parte estetica degli smartphone Huawei, a partire dalle nuove schermate di blocco dinamiche, con temi fra cui scegliere come Emoji Crush, che reagiscono in base a come si scuote il dispositivo; c’è anche un tema meteorologico, che cambia dinamicamente il wallpaper a seconda della situazione atmosferica della zona in cui ci si trova, mentre con Air Hoops si può fare un doppio tap sulla schermata di blocco per avviare un mini-gioco a tema basket.

Parlando di cose più funzionali, con EMUI 15 viene potenziato il multi-tasking sugli smartphone pieghevoli, potendo utilizzare tre app contemporaneamente sullo stesso schermo. Lato sicurezza, il software Huawei permette di nascondere notifiche se qualcun’altro sta guardando lo schermo del proprio telefono.

Quello di Huawei appare come un annuncio preliminare, anche perché per il momento manca una roadmap e una lista di smartphone e tablet che riceveranno l’aggiornamento EMUI 15.

